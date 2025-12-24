0 800 307 555
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА

Кримінал
23
Не перевіривши доцільність та технічну можливість встановлення даної парковки, посадовець ініціював її купівлю. Мільйони гривень з бюджету столиці були витрачені марно.
Слідчі Подільського управління поліції спільно із працівниками УСР у м. Києві встановили, що посадовець КМДА, відповідальний за транспортну інфраструктуру, ініціював придбання роторної парковки для встановлення у дворі адмінбудівлі на Хрещатику.
За результатами тендеру, підприємство-постачальник поставило автоматизовану систему для паркування 10 автомобілів, яка мала розвантажити двір адміністрації та впорядкувати розміщення транспортних засобів.
Водночас встановлено, що керівник не перевірив доцільність та технічну можливість встановлення даної парковки.
Внаслідок цього, конструкцію не змогли змонтувати, а тривале зберігання без використання призвело до її пошкодження. Це призвело до збитків на суму понад 3,6 млн грн для бюджету столиці.
Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, оголосили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
За матеріалами:
Finance.ua
