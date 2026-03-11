18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів Сьогодні 16:22 — Кримінал

Поліція Києва спільно з СБУ ліквідували мережу шахрайських «кол-центрів», які ошукали громадян на близько 18 млн гривень

Правоохоронці у Києві викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян, продаючи підроблені іноземні документи. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждали щонайменше 150 людей, а загальна сума збитків становить близько 18 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці затримали сімох учасників злочинної групи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як працювала шахрайська схема

Схему викрили слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводу співробітників СБУ.

За даними слідства, до організації оборудки причетні семеро чоловіків віком від 18 до 39 років, які є мешканцями різних регіонів України. Вони організували роботу кол-центрів, оператори яких пропонували клієнтам виготовлення іноземних документів.

Для пошуку клієнтів зловмисники створювали сайти вигаданих компаній. На цих ресурсах вони пропонували нібито легальне оформлення паспортів, водійських посвідчень та ID-карток інших держав.

Оплату від замовників отримували через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці. Після цього потерпілим надсилали підроблені документи.

Наразі слідство встановило, що таким способом зловмисники ошукали щонайменше 150 громадян на суму близько 18 млн грн.

Обшуки та вилучені кошти

Правоохоронці провели серію одночасних обшуків в офісах кол-центрів та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучили близько 70 тис. доларів, комп’ютерну та мобільну техніку, а також документи, які можуть бути доказами у справі.

Слідчі затримали сімох учасників групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

