Укрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальниками Сьогодні 14:23

Укрпошта відреагувала на публікації журналістів про закупівлю пакувальної тари у Трипільського пакувального комбінату. Його власника, Геннадія Мініна, підозрюють у зв’язках з росією.

У компанії зазначили, що всі закупівлі проводяться відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Для цього використовується система Prozorro, де учасники проходять перевірку через відкриті реєстри та бази даних, повідомили в Укрпошті

Коментар АТ «Укрпошта»

Щодо закупівлі пакувальної тари у Трипільського пакувального комбінату.

«АТ „Укрпошта“ здійснює закупівлі відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі“ та інших актів законодавства що регулюють сферу публічних закупівель. Усі закупівельні процедури проводяться через систему Prozorro з обов’язковою перевіркою учасників закупівель через відкриті реєстри та відкриті бази даних у межах чинного законодавства», — пише компанія.

На момент укладення договорів із Трипільським пакувальним комбінатом у липні 2025 року всі передбачені законодавством та внутрішніми нормативними документами Укрпошти перевірки були проведені в повному обсязі.

Як пише «Укрпошта», за їх результатами жодних встановлених законом підстав для відхилення пропозиції учасника або відмови від укладення договору виявлено не було.

Також вони звернули вагу на те, що АТ «Укрпошта» як замовник, під час процедури закупівель не має права довільно та безпідставно відхиляти пропозицію учасника за відсутності належних та допустимих доказів, визначених законодавством. Водночас АТ «Укрпошта» з усією відповідальністю ставиться до інформації про можливі зв’язки контрагентів із державою-агресором.

«АТ „Укрпошта“ уважно стежить за розвитком ситуації та очікує на правову оцінку і висновки правоохоронних органів. У разі офіційного підтвердження фактів, викладених у журналістському матеріалі, АТ „Укрпошта“ буде невідкладно вжито всіх необхідних заходів у межах чинного законодавства, зокрема перегляне правовідносини з відповідним контрагентом», — резюмували в Укрпошті.

