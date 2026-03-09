Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив
У лютому 2026 року мобільний оператор lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні.
Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).
За місяць компанія отримала 72 563 нових абоненти, які перейшли до її мережі від інших операторів.
Хто «в плюсах»
У лютому абоненти найчастіше переходили від двох найбільших операторів — Vodafone та «Київстар».
Кількість номерів, перенесених із мереж операторів:
- «Vodafone Україна» — 35 047;
- «Київстар» — 47 024;
- lifecell — 4685;
- «Інтертелеком» — 78;
- «Тримоб» — 95.
Кількість номерів, отриманих операторами:
- lifecell — 72 563;
- «Київстар» — 7 400;
- «Vodafone Україна» — 6 901;
- «Інтертелеком» — 43;
- «Тримоб» — 22.
За підсумками лютого найбільше абонентів унаслідок перенесення номерів отримав lifecell.
Баланс операторів за місяць:
- lifecell — +67 878;
- «Vodafone Україна» — -28 146;
- «Київстар» — -39 624;
- «Тримоб» — -73;
- «Інтертелеком» — -35.
Довідка Finance.ua:
- Від 1 березня збільшилась вартість окремих послуг Київстар. На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.
- Як повідомила компанія «Київстар», з 10 березня 2026 року деякі тарифи Бізнес UA та Все разом закриваються.
- Vodafone підвищив з 5 березня 2026 року вартість пакетів послуг у деяких тарифних планах.
Читайте більше про зміну тарифів інших оперторів в нашій статті- Нові тарифи мобільних операторів
