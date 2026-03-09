Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив Сьогодні 19:22 — Фондовий ринок

Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив

У лютому 2026 року мобільний оператор lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

За місяць компанія отримала 72 563 нових абоненти, які перейшли до її мережі від інших операторів.

Хто «в плюсах»

У лютому абоненти найчастіше переходили від двох найбільших операторів — Vodafone та «Київстар».

Кількість номерів, перенесених із мереж операторів:

«Vodafone Україна» — 35 047;

«Київстар» — 47 024;

lifecell — 4685;

«Інтертелеком» — 78;

«Тримоб» — 95.

Кількість номерів, отриманих операторами:

lifecell — 72 563;

«Київстар» — 7 400;

«Vodafone Україна» — 6 901;

«Інтертелеком» — 43;

«Тримоб» — 22.

За підсумками лютого найбільше абонентів унаслідок перенесення номерів отримав lifecell.

Баланс операторів за місяць:

lifecell — +67 878;

«Vodafone Україна» — -28 146;

«Київстар» — -39 624;

«Тримоб» — -73;

«Інтертелеком» — -35.

Довідка Finance.ua:

Від 1 березня збільшилась вартість окремих послуг Київстар. На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.

Як повідомила компанія «Київстар», з 10 березня 2026 року деякі тарифи Бізнес UA та Все разом закриваються.

Vodafone підвищив з 5 березня 2026 року вартість пакетів послуг у деяких тарифних планах.

Читайте більше про зміну тарифів інших оперторів в нашій статті- Нові тарифи мобільних операторів

