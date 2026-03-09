0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив

Фондовий ринок
449
Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив
Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив
У лютому 2026 року мобільний оператор lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні.
Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).
За місяць компанія отримала 72 563 нових абоненти, які перейшли до її мережі від інших операторів.
Українці активно змінюють мобільних операторів: у кого найбільший приплив

Хто «в плюсах»

У лютому абоненти найчастіше переходили від двох найбільших операторів — Vodafone та «Київстар».
Кількість номерів, перенесених із мереж операторів:
  • «Vodafone Україна» — 35 047;
  • «Київстар» — 47 024;
  • lifecell — 4685;
  • «Інтертелеком» — 78;
  • «Тримоб» — 95.
Кількість номерів, отриманих операторами:
  • lifecell — 72 563;
  • «Київстар» — 7 400;
  • «Vodafone Україна» — 6 901;
  • «Інтертелеком» — 43;
  • «Тримоб» — 22.
За підсумками лютого найбільше абонентів унаслідок перенесення номерів отримав lifecell.
Баланс операторів за місяць:
  • lifecell — +67 878;
  • «Vodafone Україна» — -28 146;
  • «Київстар» — -39 624;
  • «Тримоб» — -73;
  • «Інтертелеком» — -35.

Довідка Finance.ua:

  • Від 1 березня збільшилась вартість окремих послуг Київстар. На сайті Київстар зазначено, що детальну інформацію про зміни абоненти отримають в SMS-повідомленнях, щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов.
  • Як повідомила компанія «Київстар», з 10 березня 2026 року деякі тарифи Бізнес UA та Все разом закриваються.
  • Vodafone підвищив з 5 березня 2026 року вартість пакетів послуг у деяких тарифних планах.
Читайте більше про зміну тарифів інших оперторів в нашій статті- Нові тарифи мобільних операторів
За матеріалами:
Finance.ua
Тарифи КиївстарLifecell
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems