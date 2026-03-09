0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple пояснила, чому обрала назву MacBook Neo

Фондовий ринок
23
Apple пояснила, чому обрала назву MacBook Neo
Apple пояснила, чому обрала назву MacBook Neo
До анонсу майже всі витоки сходилися в одному: новий доступний ноутбук Apple вийде просто під ім’ям MacBook — без жодних суфіксів.
Прецеденти вже були: компанія раніше продавала модель із такою назвою, і вона логічно вписувалася б у структуру лінійок iPhone та iPad. Однак у підсумку виробник обрав інший варіант.
Новинка отримала назву MacBook Neo. Оглядач TechRadar Ленс Уланофф спершу припустив, що ім’я може бути пов’язане з кольорами пристрою: мовляв, «Neo» — це «Neon» без однієї літери, а відтінки на кшталт Citrus і Blush справді нагадують неонове світіння. Версія виглядала переконливо, але виявилася хибною.
Читайте також
Офіційне пояснення надала Коллін Новієллі, директорка з маркетингу продуктів Mac. За її словами, команда прагнула обрати щось «веселе, доброзичливе та свіже» — назву, яка передає дух пристрою. Ідея полягала в тому, щоб підкреслити молодість і енергію моделі, що перегукується з її яскравою палітрою.
Читайте також
Також Новієллі окремо наголосила: MacBook Neo не варто порівнювати з колишнім 12-дюймовим MacBook. За її словами, це повністю новий продукт, переосмислений із нуля. Фактично компанія свідомо дистанціюється від минулих асоціацій, розраховуючи, що нове ім’я сприйматиметься без історичного багажу.
Нагадаємо, компанія Apple випустила MacBook Neo — 13-дюймовий ноутбук із чипом A18 Pro та автономністю до 16 годин. Попередні замовлення вже відкриті, продажі стартують 11 березня.
За матеріалами:
itechua
Apple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems