Apple пояснила, чому обрала назву MacBook Neo

До анонсу майже всі витоки сходилися в одному: новий доступний ноутбук Apple вийде просто під ім’ям MacBook — без жодних суфіксів.
Прецеденти вже були: компанія раніше продавала модель із такою назвою, і вона логічно вписувалася б у структуру лінійок iPhone та iPad. Однак у підсумку виробник обрав інший варіант.
Новинка отримала назву MacBook Neo. Оглядач TechRadar Ленс Уланофф спершу припустив, що ім’я може бути пов’язане з кольорами пристрою: мовляв, «Neo» — це «Neon» без однієї літери, а відтінки на кшталт Citrus і Blush справді нагадують неонове світіння. Версія виглядала переконливо, але виявилася хибною.
Офіційне пояснення надала Коллін Новієллі, директорка з маркетингу продуктів Mac. За її словами, команда прагнула обрати щось «веселе, доброзичливе та свіже» — назву, яка передає дух пристрою. Ідея полягала в тому, щоб підкреслити молодість і енергію моделі, що перегукується з її яскравою палітрою.
Також Новієллі окремо наголосила: MacBook Neo не варто порівнювати з колишнім 12-дюймовим MacBook. За її словами, це повністю новий продукт, переосмислений із нуля. Фактично компанія свідомо дистанціюється від минулих асоціацій, розраховуючи, що нове ім’я сприйматиметься без історичного багажу.
Нагадаємо, компанія Apple випустила MacBook Neo — 13-дюймовий ноутбук із чипом A18 Pro та автономністю до 16 годин. Попередні замовлення вже відкриті, продажі стартують 11 березня.
