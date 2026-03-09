0 800 307 555
У центрі Києва виставили на продаж ділянку за 15 млн гривень — подробиці

Фондовий ринок
296
У столиці виставили на продаж ділянку 0,7 га з будівлею 7 000 м2 за $15 млн. Актив пропонується як девелоперський майданчик у центральній частині столиці з потенціалом реалізації масштабного житлово-комерційного проєкту.

Що там є

Як зазначається в інвестиційній пропозиції, вільна від забудови площа ділянки становить близько 0,5 га, що відкриває можливість для нового будівництва.
Раніше по об’єкту розраховували потенціал девелопменту на рівні до 100 000 кв. м житлово-комерційної нерухомості.
Об’єкт розташований у Печерському районі Києва, одному з найдорожчих і найбільш затребуваних для девелопменту районів столиці. Земля перебуває у приватній власності, а її цільове призначення передбачає реконструкцію адміністративного будинку та будівництво адміністративно-житлового комплексу.
Вид використання земельної ділянки визначений як будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, що робить актив придатним для реалізації багатофункціонального девелоперського проєкту.
Додатковою перевагою є наявність існуючої будівлі площею 7 042 кв. м, приміщення в якій вже здані в оренду, що може забезпечувати поточний грошовий потік на період підготовки або реалізації нового проєкту.
Вартість продажу становить $15 млн. Предметом угоди є 100% акцій підприємства, на балансі якого перебуває земельна ділянка та будівля.
За матеріалами:
InVenture
