У центрі Києва виставили на продаж ділянку за 15 млн гривень — подробиці

У столиці виставили на продаж ділянку 0,7 га з будівлею 7 000 м 2 за $15 млн. Актив пропонується як девелоперський майданчик у центральній частині столиці з потенціалом реалізації масштабного житлово-комерційного проєкту.

Що там є

Як зазначається в інвестиційній пропозиції, вільна від забудови площа ділянки становить близько 0,5 га, що відкриває можливість для нового будівництва.

Раніше по об’єкту розраховували потенціал девелопменту на рівні до 100 000 кв. м житлово-комерційної нерухомості.

Об’єкт розташований у Печерському районі Києва, одному з найдорожчих і найбільш затребуваних для девелопменту районів столиці. Земля перебуває у приватній власності, а її цільове призначення передбачає реконструкцію адміністративного будинку та будівництво адміністративно-житлового комплексу.

Вид використання земельної ділянки визначений як будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, що робить актив придатним для реалізації багатофункціонального девелоперського проєкту.

Додатковою перевагою є наявність існуючої будівлі площею 7 042 кв. м, приміщення в якій вже здані в оренду, що може забезпечувати поточний грошовий потік на період підготовки або реалізації нового проєкту.

Вартість продажу становить $15 млн. Предметом угоди є 100% акцій підприємства, на балансі якого перебуває земельна ділянка та будівля.

