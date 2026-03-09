0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Claude, ChatGPT та Gemini перевірили на точність під час висвітлення гарячих новин

Фондовий ринок
51
Claude, ChatGPT та Gemini перевірили на точність під час висвітлення гарячих новин
Claude, ChatGPT та Gemini перевірили на точність під час висвітлення гарячих новин
Популярні чат-боти Claude, ChatGPT та Gemini перевірили на точність під час висвітлення гарячих новин про війну в Ірані. Тест провело видання Tom’s Guide. Результати показали тривожну тенденцію: чим упевненіше штучний інтелект формулює відповіді, тим вищий ризик, що частина інформації може бути вигаданою.
Найгірший результат показав Gemini. Хоча бот давав детальні та впевнені пояснення, він найчастіше припускався так званих «галюцинацій». Дослідники виявили вигадані імена іранських посадовців, неправильні дати та неточні цифри. Фактично система намагалася заповнювати прогалини у знаннях правдоподібною, але недостовірною інформацією.
ChatGPT продемонстрував середній результат. Він правильно вибудовував загальну картину подій і подавав інформацію структуровано, але іноді додавав деталі, які не підтверджені офіційними джерелами. У деяких випадках припущення або аналітичні оцінки подавалися так, ніби це вже встановлені факти.
Найкраще під час тесту показав себе Claude. Цей чат-бот чітко відокремлював підтверджені факти від припущень, часто посилався на джерела та відмовлявся коментувати питання про закриті військові операції. Експерти зазначають, що під час війни, коли інформація швидко змінюється, здатність ШІ визнавати межі своїх знань стає критично важливою.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems