Як змінить тарифи Vodafone з 5 березня

Vodafone переглядає тарифи, у першу чергу для архівних планів, за які багато абонентів платили стабільну суму роками.

Ціни та пакети

На сайті Vodafone повідомляється, що від 5 березня 2026 року оператор підвищить вартість пакетів послуг у таких тарифних планах:

Joice: 260 — 330 грн/4 тижні.

Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 тижні.

SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/місяць.

Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 тижні.

Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 тижні.

Turbo: 270 грн — 340 грн/місяць.

Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 тижні.

Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 тижні.

SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/місяць.

Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 тижні.

Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 тижні.

SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/місяць.

Light+: 185 грн — 230 грн/4 тижні.

SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/місяць.

SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 тижні.

SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/місяць.

