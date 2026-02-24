Як змінить тарифи Vodafone з 5 березня
Vodafone переглядає тарифи, у першу чергу для архівних планів, за які багато абонентів платили стабільну суму роками.
Ціни та пакети
На сайті Vodafone повідомляється, що від 5 березня 2026 року оператор підвищить вартість пакетів послуг у таких тарифних планах:
- Joice: 260 — 330 грн/4 тижні.
- Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 тижні.
- SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/місяць.
- Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 тижні.
- Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 тижні.
- Turbo: 270 грн — 340 грн/місяць.
- Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 тижні.
- Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 тижні.
- SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/місяць.
- Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 тижні.
- Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 тижні.
- SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/місяць.
- Light+: 185 грн — 230 грн/4 тижні.
- SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/місяць.
- SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 тижні.
- SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/місяць.
Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар:
Нові тарифи мобільних операторів
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ оновлює вимоги до значимих фінансових компаній — встановлено дедлайн
Як змінить тарифи Vodafone з 5 березня
Toyota впровадила гуманоїдних роботів Digit
Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)
Як підвищаться тарифи Київстар з 1 березня
Балтійський бізнес в Україні: хто заробив найбільше у 2025 році