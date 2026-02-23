Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото) Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)

Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах, які можна буде придбати виключно через фірмовий онлайн-магазин компанії.

Про це пише PhoneArena

Ексклюзивна палітра включає темно-сріблястий (Silver Shadow) і золотистий з рожевим відтінком (Pink Gold). В ексклюзивному забарвленні Pink Gold в магазині Samsung можна придбати і актуальний Galaxy S25 Ultra.

Таким чином, чутки про яскраво-помаранчеве забарвлення, як у iPhone 17 Pro, які ходили по мережі раніше, не підтвердилися.

Що стосується базових кольорів, в яких смартфон буде запропоновано в роздріб, то таких чотири: чорний, білий, «небесно-блакитний» і «кобальтовий фіолетовий».

Презентація серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Крім Galaxy S26 Ultra, Samsung представить смартфони S26 і S26+.

смартфони Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra поступово доходять до фінальної стадії свого життєвого циклу, тож Samsung готується припинити підтримку цієї серії. Лінійці майже чотири роки, і компанія Samsung вже скорочує обсяг програмної підтримки цих моделей. Раніше писали , щосмартфони Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra поступово доходять до фінальної стадії свого життєвого циклу, тож Samsung готується припинити підтримку цієї серії. Лінійці майже чотири роки, і компанія Samsung вже скорочує обсяг програмної підтримки цих моделей.

Флагмани 2022 року вже отримали січневий патч безпеки за 2026 рік. Наступне оновлення очікується приблизно через три місяці.

Наразі Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra працюють на One UI 8.0. Очікується, що пізніше цього року вони отримають One UI 8.5 — імовірно, це буде останнє оновлення оболонки для всієї лінійки.

Водночас на початку 2027 року очікується вихід Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, який, за словами інсайдерів, отримає просунуту систему розпізнавання обличчя Polar ID, що перевершує за якістю Face ID від Apple.

