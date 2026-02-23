0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)

Фондовий ринок
94
Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)
Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)
Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах, які можна буде придбати виключно через фірмовий онлайн-магазин компанії.
Про це пише PhoneArena.
Ексклюзивна палітра включає темно-сріблястий (Silver Shadow) і золотистий з рожевим відтінком (Pink Gold). В ексклюзивному забарвленні Pink Gold в магазині Samsung можна придбати і актуальний Galaxy S25 Ultra.
Читайте також
Таким чином, чутки про яскраво-помаранчеве забарвлення, як у iPhone 17 Pro, які ходили по мережі раніше, не підтвердилися.
Що стосується базових кольорів, в яких смартфон буде запропоновано в роздріб, то таких чотири: чорний, білий, «небесно-блакитний» і «кобальтовий фіолетовий».
Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах (фото)
Презентація серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Крім Galaxy S26 Ultra, Samsung представить смартфони S26 і S26+.
Читайте також
Раніше писали, що смартфони Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra поступово доходять до фінальної стадії свого життєвого циклу, тож Samsung готується припинити підтримку цієї серії. Лінійці майже чотири роки, і компанія Samsung вже скорочує обсяг програмної підтримки цих моделей.
Флагмани 2022 року вже отримали січневий патч безпеки за 2026 рік. Наступне оновлення очікується приблизно через три місяці.
Наразі Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra працюють на One UI 8.0. Очікується, що пізніше цього року вони отримають One UI 8.5 — імовірно, це буде останнє оновлення оболонки для всієї лінійки.
Водночас на початку 2027 року очікується вихід Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, який, за словами інсайдерів, отримає просунуту систему розпізнавання обличчя Polar ID, що перевершує за якістю Face ID від Apple.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems