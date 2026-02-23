Американська фінансова група Citi остаточно вийшла з росії
Американська фінансова група Citi оголосила про підписання та закриття угоди з продажу AO Citibank — свого російського підрозділу — інвестиційній компанії Renaissance Capital. Угода, підписана та закрита одночасно 18 лютого, означає повне припинення діяльності Citi в рф — процес тривав майже чотири роки.
Умови угоди та новий бренд
Керівник міжнародного бізнесу Citi Ернесто Торрес Канту заявив, що банк завершив фінальні кроки процесу виходу, який розпочався у березні 2022 року, та подякував співробітникам за роботу під час трансформації.
Покупцем став Renaissance Capital (RenCap), який придбав 100% акцій АО «Сітібанк». Банк перейменовано на АО RenCap Bank і він продовжить працювати під брендом Renaissance Capital, обслуговуючи існуючих клієнтів, зокрема інвестиційні фонди та банки з США, Великій Британії, ЄС та інших країн.
У російському підрозділі працювало близько 800 співробітників — вони переходять до нового власника.
Фінансові наслідки для Citi
Фінансові деталі угоди не розголошуються, однак Citi раніше повідомляв, що в четвертому кварталі 2025 року зафіксував претакс-збиток від продажу в розмірі близько $1,1−1,2 млрд.
Водночас транзакція матиме позитивний ефект на капітал: у першому кварталі 2026-го CET1-коефіцієнт Citi зросте приблизно на $4 млрд завдяки звільненню risk-weighted assets, зменшенню відкладених податкових активів та розблокуванню валютних переоцінок.
Акції Citigroup відреагували позитивно: після оголошення вони зросли майже на 2,2−2,4% у перші години торгів.
Процес виходу Citi з росії розпочався ще у квітні 2021 року з оголошення про продаж роздрібного бізнесу. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022-го банк розширив плани виходу на всі напрями діяльності. У листопаді 2025-го президент рф володимир путін підписав дозвіл на угоду.
