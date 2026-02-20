0 800 307 555
Amazon обігнав Walmart і став найбільшою компанією світу за доходом

Фондовий ринок
25
Amazon офіційно обійшов Walmart та став найбільшою компанією світу за обсягом продажів.
Про це повідомляє Bloomberg.
За підсумками 12 місяців, що завершилися 31 січня, Walmart задекларував продажі на рівні 713,2 млрд доларів. Водночас Amazon, фінансовий рік якої закінчується у грудні, раніше цього місяця повідомила про виручку у 717 млрд доларів за 2025 рік.

Конкуренція

Walmart понад десять років утримував статус найбільшої компанії світу за доходом. Засновник Amazon Джефф Безос під час розбудови бізнесу вивчав підходи засновника Walmart Сем Волтон та застосовував окремі елементи його стратегії.
За останнє десятиліття виручка Amazon зростала майже вдесятеро швидше, ніж у Walmart. Зростання забезпечили перехід споживачів від традиційної роздрібної торгівлі до онлайн-покупок, а також розвиток хмарного підрозділу Amazon Web Services (AWS).
Amazon є найбільшим онлайн-ритейлером у світі: сайт і мобільні застосунки компанії щомісяця фіксують близько 2,7 млрд відвідувань. Walmart залишається найбільшим фізичним ритейлером із понад 10 тис. магазинів і торговельних клубів у різних країнах. Основна частина доходів обох компаній формується у США.

Позиції на глобальному ринку

Найдорожчою компанією світу за капіталізацією наразі є Nvidia, її ринкова вартість становить близько 4,5 трлн доларів, що більш ніж удвічі перевищує показник Amazon і більш ніж учетверо Walmart.
Раніше статус найбільшої компанії за доходом також мали Exxon Mobil та General Motors.
За даними індексу Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос нині посідає четверте місце серед найбагатших людей світу зі статками близько 228 млрд доларів, значна частина яких пов’язана з його часткою в Amazon.
За матеріалами:
Finance.ua
Amazon
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
