Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України (перелік)
Через складну ситуацію в енергетиці та відповідно до рішень влади, Bolt відновлює роботу 24/7 в усіх містах, де працює сервіс Bolt.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Що дозволено
Поїздки в комендантську годину дозволені для нагальних потреб:
- щоб доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень;
- дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;
- — отримати доставку їжі, ліків чи інших необхідних речей.
Також компанія звертає увагу, що для поїздок під час комендантської в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.
Повний перелік міст, де вночі можна замовити поїздки
Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянське, Камʼянець-Подільський, Київ та міста-супутники, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.
Раніше Finance.ua писав, сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.
Також Finance.ua розповідали у статті про умови, плюси й мінуси роботи таксі та скільки на таких роботах можна заробити. Про це детально йшлося у статті:
Робота в таксі: доходи, ризики та все, що треба знати
Поділитися новиною
Також за темою
ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію у PINbank та «Мотор-Банк»
Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України (перелік)
У Києві в 9 разів дорожче продали науково-дослідний інститут «Оріон» — деталі
M&A-ринок України показав зростання: які прогнози на 2026 (ТОП-3 угоди)
Мотор-Банк визнано неплатоспроможним
Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників