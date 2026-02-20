Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України (перелік) Сьогодні 11:23 — Фондовий ринок

Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України (перелік)

Через складну ситуацію в енергетиці та відповідно до рішень влади, Bolt відновлює роботу 24/7 в усіх містах, де працює сервіс Bolt.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Що дозволено

Поїздки в комендантську годину дозволені для нагальних потреб:

щоб доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень;

дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;

— отримати доставку їжі, ліків чи інших необхідних речей.

Також компанія звертає увагу, що для поїздок під час комендантської в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Повний перелік міст, де вночі можна замовити поїздки

Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянське, Камʼянець-Подільський, Київ та міста-супутники, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Читайте також Таксі Bolt та Uklon працюватимуть у Києві в комендантську годину

Раніше Finance.ua писав , сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

Також Finance.ua розповідали у статті про умови, плюси й мінуси роботи таксі та скільки на таких роботах можна заробити. Про це детально йшлося у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.