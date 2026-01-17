Таксі Bolt та Uklon працюватимуть у Києві в комендантську годину
Сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.
Разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово
— повідомили в Uklon.
Таке ж повідомлення опублікувала пресслужба Bolt.
Чи працюватимуть таксі цілодобово в інших містах
Відповідаючи на питання щодо цілодобової роботи у інших регіонах країни, представники Uklon написали, що рішення щодо інших міст будуть ухвалюватися органами місцевої влади з огляду на безпекову ситуацію.
Там додали, що будуть узгоджувати це питання.
Наразі невідомо, чи працюватиме таксі у комендантську годину без обмежень.
Куди можна їхати вночі:
- до «Пунктів незламності» та місць обігріву;
- до локацій, де є світло та зв’язок;
- до лікарень;
- на залізничний вокзал;
- для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.
В Uklon також зазначили, що приймати замовлення після 00:00 зможуть усі водії сервісу, водночас «поліція продовжує патрулювання вулиць, тож потрібно бути готовими пояснити, куди та з якою метою ви прямуєте», — зазначили у компанії.
