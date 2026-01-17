0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Таксі Bolt та Uklon працюватимуть у Києві в комендантську годину

22
Таксі Bolt та Uklon працюватимуть у Києві в комендантську годину
Таксі Bolt та Uklon працюватимуть у Києві в комендантську годину
Сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.
Про це повідомляє пресслужба Uklon та Bolt.
Разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово
— повідомили в Uklon.


Таке ж повідомлення опублікувала пресслужба Bolt.

Чи працюватимуть таксі цілодобово в інших містах

Відповідаючи на питання щодо цілодобової роботи у інших регіонах країни, представники Uklon написали, що рішення щодо інших міст будуть ухвалюватися органами місцевої влади з огляду на безпекову ситуацію.
Там додали, що будуть узгоджувати це питання.
Наразі невідомо, чи працюватиме таксі у комендантську годину без обмежень.
Куди можна їхати вночі:
  • до «Пунктів незламності» та місць обігріву;
  • до локацій, де є світло та зв’язок;
  • до лікарень;
  • на залізничний вокзал;
  • для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.
В Uklon також зазначили, що приймати замовлення після 00:00 зможуть усі водії сервісу, водночас «поліція продовжує патрулювання вулиць, тож потрібно бути готовими пояснити, куди та з якою метою ви прямуєте», — зазначили у компанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems