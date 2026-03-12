Як ФОПу не втратити спрощену систему? Податки, КВЕДи та первинка без помилок простою мовою Сьогодні 12:10 — Особисті фінанси

Податкова може анулювати спрощену систему через дрібну помилку

Фізичні особи-підприємці можуть втратити право працювати на спрощеній системі через помилки, які на перший погляд здаються незначними. Із посиланням на відео Finance.ua розповідаємо деталі про це.

Невідповідність КВЕДів фактичній діяльності

Однією з найпоширеніших помилок є неправильний вибір групи оподаткування або видів діяльності — КВЕДів. Підприємець може зареєструвати один вид діяльності, а фактично займатися зовсім іншим бізнесом.

Під час перевірки податкова може розцінити це як порушення. У такому випадку доходи від діяльності, яка не відповідає зареєстрованим КВЕДам, можуть оподатковуватися за підвищеною ставкою єдиного податку — 15% для першої та другої груп.

📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.

Крім того, підприємця можуть перевести на загальну систему оподаткування з першого дня місяця після звітного періоду, коли було зафіксовано таку діяльність.

Помилка у призначенні платежу

Ще одна поширена проблема — призначення платежу у банківській операції. Якщо в ньому зазначено формулювання, яке не відповідає КВЕДам підприємця, податкова може вважати, що дохід отримано від незареєстрованої діяльності.

У такому разі наслідки можуть бути аналогічними: підвищений податок або навіть анулювання статусу платника єдиного податку.

Помилки під час реєстрації ФОП

Проблеми можуть виникнути вже на старті бізнесу. Під час реєстрації ФОП деякі підприємці не перевіряють, чи правильно обрали систему оподаткування.

Сьогодні для переходу на спрощену систему достатньо зазначити бажання працювати на ній у заяві держреєстратору під час реєстрації — дані автоматично передаються до податкової. Проте перед початком роботи важливо перевірити, чи внесений підприємець до Реєстру платників єдиного податку.

Читайте також Які гранти може отримати бізнес та ветерани в Україні: суми та умови

Якщо через технічну помилку або відмову податкової людина почала працювати як платник єдиного податку без фактичної реєстрації, інколи доводиться звертатися до суду, щоб визнати таку реєстрацію заднім числом.

Неправильний вибір групи єдиного податку

Багато підприємців обирають першу або другу групу через нижчі ставки податків. Однак такі групи підходять не для всіх видів діяльності.

Наприклад, якщо підприємець планує працювати з іноземними компаніями або отримувати оплату у валюті, фактично потрібно обирати третю групу. Інакше це може призвести до донарахування податків або переходу на загальну систему.

Схожа ситуація часто виникає в ІТ-сфері. ФОП другої групи не має права отримувати дохід від іноземних клієнтів або міжнародних платформ, зокрема Upwork. У такому разі підприємець змушений перейти на загальну систему оподаткування, де податки значно вищі — 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, не враховуючи єдиного соціального внеску.

Більше прикладів помилок, за які ФОП може "злетіти зі спрощенки", дивіться у відео:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.