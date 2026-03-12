0 800 307 555
Жінки просять нижчі зарплати, ніж чоловіки — дослідження

Особисті фінанси
Жінки погоджуються на нижчі зарплати
Середні зарплатні очікування чоловіків в Україні помітно вищі, ніж у жінок. При цьому вони навіть перевищують середній рівень зарплат у вакансіях, тоді як очікування жінок — нижчі за ринок.
Про це свідчить аналітичне дослідження сервісу пошуку роботи Work.ua, який проаналізував ринок праці з погляду гендерної рівності.

Зарплатні очікування чоловіків і жінок

За даними Work.ua, середня зарплата у вакансіях на платформі становить 27 500 грн. Водночас очікування кандидатів відрізняються залежно від статі:
  • середні зарплатні очікування чоловіків у резюме — 30 000 грн;
  • у жінок — 25 000 грн.
Аналітики пояснюють це тим, що чоловіки частіше працюють у дефіцитних і краще оплачуваних галузях, тому мають сильнішу переговорну позицію. Натомість жінки переважають у більш конкурентних та менш оплачуваних сферах.
Розрив у зарплатах помітний навіть у межах однієї професії. Попередній аналіз Work.ua показав, що коли порівнювали резюме чоловіків і жінок з одного міста, однієї спеціальності та з подібним досвідом, різниця в зарплатних очікуваннях могла сягати до 20%.

Ринок праці в Україні має «жіноче обличчя»

Попри це, більшість кандидатів на ринку праці — жінки. За час повномасштабної війни їхня частка серед шукачів роботи на Work.ua зросла з 57% до 64%.
Втім, сам ринок праці залишається значно поділеним за професіями. Аналіз 28 категорій резюме показав, що більшість сфер або переважно «жіночі», або «чоловічі».
Жінки найчастіше працюють у таких галузях:
  • бухгалтерія;
  • медицина;
  • сфера краси та здоров’я;
  • освіта.
Натомість чоловіки домінують у транспорті й логістиці, охороні та топменеджменті.
Збалансованих сфер майже немає — винятками залишаються адміністративні посади середньої ланки та юриспруденція.
Як материнство впливає на кар’єру

Однією з причин нижчих зарплат для жінок часто стає перерва у кар’єрі після народження дитини. Після повернення на ринок праці їхні навички можуть бути менш актуальними, а конкуренція — вищою.
Крім того, за результатами опитування Work.ua, 25% жінок стикалися з дискримінацією через материнство. Найчастіше це не прямі відмови у працевлаштуванні, а інші прояви:
  • запитання на співбесідах про плани народження дитини;
  • тиск через лікарняні або догляд за дитиною;
  • примус до звільнення.

Дискримінація на ринку праці

На перший погляд, гендерної дискримінації на ринку праці немає: жінки становлять 64% кандидатів, і приблизно 64% наймів на платформі також припадає на них. Крім того, 62% контактів, які відкривають роботодавці, належать жінкам.
Однак опитування показує іншу картину: 2 із 5 жінок заявили, що стикалися з дискримінацією.
Вона може проявлятися не лише у відмові в роботі, а й у непрямих факторах. Наприклад, 20% жінок змушені відмовлятися від роботи, бо не можуть влаштувати дитину до дитячого садка.
У результаті жінки частіше роблять паузи у кар’єрі, стають менш конкурентними на ринку праці та змушені погоджуватися на нижчу оплату праці.
Світлана Вишковська
Редактор
