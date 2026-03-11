80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми навчання Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Жінкка шукає роботу

В Україні стартувала друга хвиля національної інформаційної кампанії «Звісно, зможеш!», яка має допомогти жінкам знайти роботу або змінити професію. Розповідаємо про деталі програми та кому вона буде корисною.

Ініціативу реалізують ООН Жінки спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головна мета нового етапу кампанії — заохотити жінок до працевлаштування в різних галузях економіки, а також показати роботодавцям потенціал жінок, які наразі залишаються поза ринком праці.

Особливу увагу приділяють можливостям для безробітних жінок, які шукають роботу, хочуть пройти навчання або змінити професійний напрям.

Війна посилила бар’єри для зайнятості

За даними Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA5), гендерний розрив в оплаті праці, який скорочувався до 2022 року, знову почав зростати.

При цьому жінки становлять понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні.

Серед основних бар’єрів для їхнього працевлаштування:

професійна сегрегація на ринку праці;

вимушене переміщення через війну;

велике навантаження з неоплачуваної доглядової роботи;

обмежений доступ до гнучких форматів зайнятості та навчання;

недостатня інфраструктура догляду за дітьми.

Проблема безробіття серед молодих жінок

Окремою проблемою є зайнятість молоді.

Серед українців віком 15−29 років кожен п’ятий не працює, не навчається і не проходить професійного навчання. Приблизно 70% цієї групи становлять молоді жінки.

Експерти попереджають, що за таких умов країна ризикує втратити потенціал цілого покоління.

Де шукати можливості роботи і навчання

У межах кампанії створено онлайн-платформу youcan.com.ua , яка зібрала в одному місці програми підтримки, навчання та працевлаштування для жінок.

Сервіс працює як своєрідний навігатор: він допомагає знайти програми перекваліфікації, навчальні курси та інші можливості залежно від ситуації людини.

Ініціатори кампанії зазначають, що сьогодні існує чимало програм підтримки від держави, бізнесу та громадських організацій, однак далеко не всі жінки знають про ці можливості.

Нові професії для жінок

В умовах кадрового дефіциту відкриваються нові можливості для перекваліфікації.

Жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися «чоловічими». Зокрема, йдеться про роботу:

у гуманітарному розмінуванні;

водійками автобусів і важкої техніки;

в енергетичній галузі;

операторками промислових верстатів.

Ці професії мають високий попит на ринку праці та пропонують конкурентну оплату.

У Міністерстві економіки наголошують, що розширення участі жінок на ринку праці є важливою умовою для стабільності економіки в умовах війни.

За словами заступниці міністра Дарії Марчак, український ринок праці гостро потребує нових працівників і професійної гнучкості, а ширше залучення жінок до різних секторів економіки допоможе подолати кадровий дефіцит.

