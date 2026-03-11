0 800 307 555
Декларування операцій з нерухомістю: які податки треба заплатити

Особисті фінанси
94
В Податковій нагадали особливості декларування різних видів доходів. Своєчасне подання декларації - це не лише виконання податкового обов’язку, а й можливість упорядкувати власні фінансові питання.
Про це йдеться в повідомленні Головне управління ДПСу Запорізькій області.

Доходи від операцій з нерухомістю

Коли виникає обов’язок декларування, у яких випадках потрібно сплачувати податки та на що варто звернути увагу платникам.
Раніше ми писали, що дарування та спадкування нерухомості завжди були популярними способами передачі майна в Україні. Однак отримання житла чи земельної ділянки від родичів чи інших осіб нерідко супроводжується податковими зобов’язаннями. Розповідаємо, які податки треба сплатити при даруванні нерухомості.
Від січня 2025 року військовий збір для фізичних осіб становить 5% (раніше — 1,5%). Він застосовується до всіх доходів, включно з прибутком від продажу нерухомості, її оренди, дарування та спадкування.

Винятки для близьких родичів

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не стягуються, якщо нерухомість отримується у спадок або дарується від близьких родичів першої та другої лінії споріднення.
У таких випадках додаткові витрати обмежуються лише нотаріальними послугами.
Нагадаємо, за загальним правилом скасувати договір дарування квартири в односторонньому порядку не можна.
«Необхідно розуміти наслідки такого кроку: як тільки договір підписано, дарувальник втрачає право на майно», — пояснює юрист Курявий.
Проте є винятки. Якщо одна зі сторін або третя особа може довести порушення закону, моральних чи матеріальних інтересів, договір можна розірвати або визнати недійсним.

Довідка Finance.ua:

  • Юридично право розпоряджатися майном (продати, закласти в банк чи передати у спадок) виникає саме з моменту реєстрації в Державному реєстрі. Зазвичай процедура займає до 5 робочих днів. Це норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
  • Якщо угода термінова і чекати п’ять днів немає можливості, закон дозволяє офіційно «купити» час. У такому разі ви сплачуєте підвищений адміністративний збір, а реєстратор розглядає вашу заяву позачергово.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиНерухомість
