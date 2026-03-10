Як швидко реєструвати право власності на нерухомість Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Як швидко реєструвати право власності на нерухомість

Юридично право розпоряджатися майном (продати, закласти в банк чи передати у спадок) виникає саме з моменту реєстрації в Державному реєстрі.

до 5 робочих днів. Це норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пише Зазвичай процедура займаєЦе норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пише novyny.live

«Державна реєстрація прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня подання заяви», — зазначено у документі.

На практиці, якщо документи в порядку, нотаріуси закривають це питання швидше, але орієнтуватися варто саме на робочий тиждень.

Якщо угода термінова і чекати п’ять днів немає можливості, закон дозволяє офіційно «купити» час. У такому разі ви сплачуєте підвищений адміністративний збір, а реєстратор розглядає вашу заяву позачергово.

Терміни

2 години — екстрений режим (зазвичай для складних комерційних угод або роз’їздів «день у день»);

1 робочий день — золотий стандарт для тих, хто хоче закрити питання одразу після нотаріуса;

2 робочих дні — трохи дешевше, ніж добовий термін, але все ще швидше за загальну чергу.

У таких випадках реєстратор проводить перевірку документів позачергово. Проте навіть прискорена процедура не скасовує обов’язкових юридичних перевірок.

Читайте також Втрата права власності на землю: як отримати компенсацію

Де оформити

Ви можете обрати найзручніший шлях:

Приватний або державний нотаріус — найпростіше, адже вони реєструють право власності одразу після підписання договору. ЦНАП — надійний, але часто довший шлях через фізичні черги. Портал «Дія» — зручно для самостійної подачі, проте пам’ятайте: онлайн-заявку все одно опрацьовує жива людина (реєстратор), тому терміни залишаються тими ж самими.

Раніше в Міністерстві юстиції повідомили, що робити українцям, якщо втрачено свідоцтв о про право власності або державний акт про право власності на земельну ділянку, видані до 1 січня 2013 року.

Власники нерухомого майна, що набули права власності на підставі таких документів, у разі їх втрати, пошкодження чи псування мають можливість провести державну реєстрацію права власності на таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без подання таких документів.

У такому випадку державним реєстратором будуть використовуватися відомості Реєстру права власності на нерухоме майно чи Державного земельного кадастру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.