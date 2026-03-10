0 800 307 555
Як швидко реєструвати право власності на нерухомість

Нерухомість
218
Як швидко реєструвати право власності на нерухомість
Як швидко реєструвати право власності на нерухомість
Юридично право розпоряджатися майном (продати, закласти в банк чи передати у спадок) виникає саме з моменту реєстрації в Державному реєстрі.
Зазвичай процедура займає до 5 робочих днів. Це норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пише novyny.live.
«Державна реєстрація прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня подання заяви», — зазначено у документі.
На практиці, якщо документи в порядку, нотаріуси закривають це питання швидше, але орієнтуватися варто саме на робочий тиждень.
Якщо угода термінова і чекати п’ять днів немає можливості, закон дозволяє офіційно «купити» час. У такому разі ви сплачуєте підвищений адміністративний збір, а реєстратор розглядає вашу заяву позачергово.

Терміни

  • 2 години — екстрений режим (зазвичай для складних комерційних угод або роз’їздів «день у день»);
  • 1 робочий день — золотий стандарт для тих, хто хоче закрити питання одразу після нотаріуса;
  • 2 робочих дні — трохи дешевше, ніж добовий термін, але все ще швидше за загальну чергу.
У таких випадках реєстратор проводить перевірку документів позачергово. Проте навіть прискорена процедура не скасовує обов’язкових юридичних перевірок.
Де оформити

Ви можете обрати найзручніший шлях:
  1. Приватний або державний нотаріус — найпростіше, адже вони реєструють право власності одразу після підписання договору.
  2. ЦНАП — надійний, але часто довший шлях через фізичні черги.
  3. Портал «Дія» — зручно для самостійної подачі, проте пам’ятайте: онлайн-заявку все одно опрацьовує жива людина (реєстратор), тому терміни залишаються тими ж самими.
Як швидко реєструвати право власності на нерухомість
Раніше в Міністерстві юстиції повідомили, що робити українцям, якщо втрачено свідоцтво про право власності або державний акт про право власності на земельну ділянку, видані до 1 січня 2013 року.
Власники нерухомого майна, що набули права власності на підставі таких документів, у разі їх втрати, пошкодження чи псування мають можливість провести державну реєстрацію права власності на таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без подання таких документів.
У такому випадку державним реєстратором будуть використовуватися відомості Реєстру права власності на нерухоме майно чи Державного земельного кадастру.
Нерухомість
