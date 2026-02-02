0 800 307 555
Що робити, якщо втрачено свідоцтво про право власності, видане до 1 січня 2013 року

Нерухомість
В Міністерстві юстиції повідомили, що робити українцям, якщо втрачено свідоцтво про право власності або державний акт про право власності на земельну ділянку, видані до 1 січня 2013 року.
Видача свідоцтв про право власності чи державних актів на право власності на земельну ділянку супроводжувалася проведенням реєстраційних дій в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі земель. Вказані реєстри припинили своє функціонування з 01.01.2013 року.
При цьому Реєстр прав власності на нерухоме майно став невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відомості Державного реєстру земель перенесені до Державного земельного кадастру.

Що робити

Власники нерухомого майна, що набули права власності на підставі таких документів, у разі їх втрати, пошкодження чи псування мають можливість провести державну реєстрацію права власності на таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без подання таких документів.
У такому випадку державним реєстратором будуть використовуватися відомості Реєстру права власності на нерухоме майно чи Державного земельного кадастру.
Така процедура може бути застосована і у разі, коли реєстрація права власності на підставі свідоцтва про право власності проводилася підприємством БТІ на паперових носіях інформації без використання Реєстру права власності на нерухоме майно.
В подальшому це дає можливість використовувати відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження свого права власності.

Куди звертатись

Для проведення державної реєстрації права власності у такому випадку достатньо звернутися до будь-якого ЦНАПу або нотаріуса в межах області, де розташоване нерухоме майно.
Утім, якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додається ще й Чернігівська область.

Онлайн

Подати заяву про державну реєстрацію права власності можна також і в електронній формі через портал Дія (Луганської та Донецької областей).
При проведенні такої реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обов’язково зазначаються відомості про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Ціна

Така державна реєстрація права власності є безкоштовною.
