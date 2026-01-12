0 800 307 555
Оформлення нерухомості на дитину — можливі ризики та переваги

Оформлення нерухомості на неповнолітню дитину — поширене рішення, яке батьки розглядають з міркувань захисту майна та інтересів сім’ї. Водночас така практика має як юридичні обмеження й ризики, так і переваги.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Оформлення нерухомості на дитину має очевидні переваги, які варто враховувати.

Захист майна у разі розлучення батьків

Одна з ключових переваг полягає в тому, що майно, оформлене на дитину, не підлягає поділу між батьками у разі їхнього розлучення.

Незалежність від боргів та рішень щодо батьків

На нерухомість, що належить дитині, не може бути звернене стягнення за боргами батьків. Також таке майно не підлягає конфіскації у разі ухвалення судового рішення щодо одного з батьків.

Менше юридичних процедур

Оформлення нерухомості безпосередньо на дитину дозволяє уникнути зайвих юридичних етапів. Майно одразу переходить у власність неповнолітнього, а не передається через послідовність правочинів за участі батьків.

Роль органів опіки як додатковий захист

Ще одна важлива перевага — обов’язкове погодження всіх дій з майном неповнолітніх з органами опіки та піклування. Попри поширений скепсис щодо роботи цих органів, на практиці така вимога є дієвим інструментом захисту інтересів дітей у разі спроб незаконного або невигідного відчуження їхньої нерухомості.
Ризики

Щоб мінімізувати можливі ризики, законодавець запровадив спеціальні механізми захисту прав неповнолітніх. Передусім ідеться про обов’язкову участь органів опіки та піклування в операціях з нерухомістю та необхідність отримання їхньої згоди на такі правочини.

Основний ризик: обмежена цивільна дієздатність

Найсуттєвіший ризик пов’язаний з обмеженим обсягом цивільної дієздатності неповнолітніх. До досягнення 18 років дитина не може самостійно розпоряджатися нерухомим майном — ці дії від її імені здійснюють батьки або опікуни. Це створює потенційні ризики зловживань і негативних наслідків для дитини.
Можливість звернення стягнення на майно дитини

Відповідно до статті 1179 Цивільного кодексу України, неповнолітні у віці від 14 до 18 років несуть відповідальність за завдану ними шкоду на загальних підставах. У практичному вимірі це означає, що за наявності правових підстав стягнення для відшкодування шкоди може бути звернене і на належну їм нерухомість.
Водночас, як зазначають експерти, навіть за наявності законодавчих запобіжників передбачити всі можливі ризики неможливо.
Детальніше про способи, процедуру оформлення нерухомості на дитину та інші деталі — читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
