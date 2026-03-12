Як продати частку у квартирі без згоди співвласників Сьогодні 08:37 — Нерухомість

Частку в квартирі без згоди співвласників можна лише за однієї умови

Спільна власність на нерухомість часто стає причиною конфліктів між співвласниками. Подружжя, родичі або спадкоємці можуть роками користуватися спільною квартирою, але з часом постає питання: чи можна продати свою частку без згоди інших власників.

Із посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради розповідаємо, чи можливо це.

Законодавство України передбачає кілька варіантів розпорядження таким майном, однак порядок дій залежить від того, який саме тип спільної власності оформлено.

Які бувають форми спільної власності

Відповідно до Цивільного кодексу України, спільна власність може бути двох видів:

спільна часткова власність — коли частки співвласників визначені (наприклад, кожен має по ¼ квартири);

спільна сумісна власність — коли частки не визначені до моменту поділу майна.

Від цього залежить, чи може власник самостійно розпоряджатися своєю частиною нерухомості.

Як можна поділити або розпорядитися майном

У разі спільної власності існує кілька варіантів врегулювання питання користування або поділу майна. Зокрема:

добровільний поділ за згодою співвласників із нотаріальним оформленням;

виділення частки в натурі, якщо це технічно можливо;

визначення порядку користування майном, коли поділ у натурі неможливий.

Юристи зазначають, що саме на такі підходи суди дедалі частіше орієнтуються під час розгляду подібних спорів.

Коли частку можна продати без згоди співвласників

Якщо йдеться про спільну часткову власність, закон дозволяє продати свою частку без прямої згоди інших співвласників. Однак існує важлива умова — переважне право купівлі.

Це означає, що перед продажем власник зобов’язаний офіційно запропонувати придбати свою частку іншим співвласникам. Лише якщо вони відмовляться або не дадуть відповіді у встановлений строк, частку можна продавати третім особам.

Ігнорування цієї процедури може призвести до судових спорів, оскарження угоди та навіть визнання договору недійсним.

