Чи можна подарувати квартиру з іпотекою

Нерухомість
34
Подарувати квартиру з іпотекою можна лише з дозволу банку
Передати в дар квартиру, яка перебуває в іпотеці, у 2026 році можливо. Але зробити це можна лише за письмовою згодою банку. Розповідаємо деталі про це.

Що каже закон

Поки кредит повністю не погашений, квартира залишається в заставі банку. Тобто власник не може вільно розпоряджатися житлом — навіть якщо йдеться про дарування.
У Законі «Про іпотеку» передбачено: будь-яке відчуження такої нерухомості можливе тільки за погодженням кредитора. Зазвичай ця умова прямо прописана і в іпотечному договорі.
Нотаріус під час оформлення угоди перевіряє інформацію про обтяження в реєстрі. Якщо згоди банку немає, договір не посвідчать. Адже іпотечна квартира є гарантією повернення кредиту, тому банк контролює зміну власника.

Які вимоги може висунути банк

Перш ніж дати дозвіл на дарування, банк оцінює ризики. Насамперед перевіряють фінансовий стан людини, якій планують передати квартиру.
Можливі варіанти:
  • переоформлення кредиту на нового власника;
  • часткове або повне погашення боргу перед даруванням;
  • встановлення додаткових умов.
Усе залежить від конкретного банку, суми заборгованості та положень договору. Рішення ухвалюється індивідуально.

Що буде з іпотекою після дарування

Після підписання договору новий власник отримує право власності на квартиру. Однак сама іпотека не припиняється — вона діє до повного погашення кредиту.
Житло й надалі залишається заставою банку. Якщо борг не виплачуватиметься, фінансова установа має право звернути стягнення на нерухомість незалежно від того, кому її подарували.

Чи переходять борги разом із квартирою

Борги попереднього власника автоматично не переходять до нового при даруванні. Водночас вони можуть створити проблеми під час оформлення документів.
Формально новий власник не зобов’язаний сплачувати старі борги за комунальні послуги. Проте на практиці комунальні підприємства можуть вимагати погашення заборгованості, якщо це питання не врегульоване в договорі дарування.
Раніше ми повідомляли, як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили.
