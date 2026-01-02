Як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили — пояснення КМДА Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили — пояснення КМДА

Якщо сусіди вас затопили, то важливо діяти швидко та правильно. Який алгоритм дій постраждалої сторони у такому випадку, аби захистити свої права та відшкодувати витрати на ремонт розповів заступник директора департаменту територіального контролю Києва та начальник інспекції з питань контролю і сфері ЖКП.

«В першу чергу потрібно зателефонувати в аварійно-диспетчерську службу управителя, ОСББ або ЖЕКу. За потреби ви так само можете зателефонувати до центральної диспетчерської служби з питань житлово-комунального господарства, за номером 1557 для безпосередньої фіксації звернення», — каже Чумаченко.

Перш за все він радить одразу звернутися до управителя будинку з вимогою скласти акт про залиття квартири. За правилами, це має відбутися того ж дня: після звернення представник зобов’язаний прийти день у день та зафіксувати факт залиття.

Акт є офіційним документом, який підтверджує сам факт пошкоджень і їх причину. Надалі саме цей документ використовується для врегулювання питання з винною стороною або, за потреби, подається до суду.

«Вказується відповідна інформація, зазначається причина залиття. Винуватцем може бути як співвласник квартири, з вини якого сталося затоплення, так і управитель будинку. Складається відповідний акт, у якому також детально описують усі пошкодження. Далі постраждалий мешканець може спробувати врегулювати ситуацію мирно — укласти домовленість із винною стороною про компенсацію збитків або проведення ремонту. Якщо ж досягти згоди не вдається, акт про залиття стає підставою для звернення до суду», — пояснив заступник директора Департаменту.

При цьому додатково може бути залучений експерт або спеціалізована експертна установа.

«Водночас бувають ситуації, коли мешканцю потрібно терміново робити ремонт і немає можливості чекати судового розгляду чи тривалих домовленостей. У такому разі ремонт можна розпочинати одразу, але важливо зберегти всі чеки, квитанції, акти та довідки. Надалі ці документи слугуватимуть підтвердженням витрат і стануть підставою для стягнення компенсації з винної особи або з управителя будинку», — радить Чумаченко.

Терміни

За законодавством строк розгляду звернення становить до 30 днів, однак усе залежить від характеру ситуації. Якщо йдеться про аварію, необхідно одразу телефонувати — звернення фіксується, і служби мають виїхати того ж дня, щоб усунути причину та з’ясувати обставини. Паралельно рекомендується подати письмове звернення для офіційної фіксації.

Якщо затопили сусіди згори, а їх немає вдома?

«Бажано, щоб сусіди також були, які безпосередньо винні. Якщо їх немає, то тоді акт складається з представниками ЖЕКу, мешканцями залитої квартири, додатково можна запросити сусідів для фіксації», — зазначив посадовець.

Водночас якщо під час аварії нікого немає вдома, мешканець так само звертається до аварійної диспетчерської служби. Її представники приїжджають на місце та перекривають водопостачання по стояку або в аварійній квартирі, додає Чумаченко.

Якщо ж власник квартири, з якої відбувається затоплення, тривалий час відсутній і доступу до помешкання немає, служби мають право провести аварійне відкриття квартири. Це робиться виключно з дотриманням вимог законодавства, встановленої процедури та з обов’язковою фото- або відеофіксацією.

«Такий крок є вимушеним, адже у разі повного перекриття стояка без води залишаються всі мешканці, і проблему потрібно усунути якомога швидше», — пояснює він.

Що робити, якщо ви затопили сусідів?

У такому разі ви також звертаєтесь до управителя, і складається акт про залиття квартири. Ви особисто присутні під час його оформлення, перевіряєте, що саме зафіксовано: які пошкодження є, які роботи потрібно виконати та які речі були зіпсовані внаслідок затоплення. Після цього ви ставите свій підпис під актом. Так само можете між собою підписати письмову угоду про те, що ви зобов’язуєтесь все компенсувати та допомагати у відновленні.

