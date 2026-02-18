Як правильно дати гроші в борг — поради Мін’юсту Сьогодні 11:39 — Особисті фінанси

Відсутність чітких домовленостей стає причиною фінансових втрат і конфліктів між сторонами

Передача коштів у борг залишається поширеною практикою цивільно-правових відносин. Такі домовленості часто ґрунтуються на довірі, дружніх чи родинних зв’язках і не завжди оформлюються документально. Водночас саме ця довіра нерідко стає слабким місцем угоди.

Усна чи письмова форма

Закон допускає укладення договору позики в усній формі, для цього достатньо погодити ключові умови між сторонами.

Письмове оформлення стає обов’язковим у разі, якщо сума позики перевищує у десять разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Коли ж позикодавцем виступає юридична особа, письмова форма є необхідною незалежно від розміру коштів. Факт передання грошей та умови домовленості можуть підтверджуватися розпискою позичальника, яка засвідчує отримання визначеної суми.

Чи обов’язкове нотаріальне посвідчення

Нотаріальне посвідчення договору позики не є вимогою закону, однак і не заборонене. За взаємною згодою сторони можуть звернутися до нотаріуса, щоб надати угоді додаткової правової визначеності та зафіксувати обсяг взаємних прав і обов’язків.

Строки повернення коштів

Окрему увагу слід приділити строкам користування коштами та їх повернення. Порушення домовлених термінів може призвести до конфлікту та юридичних наслідків.

Якщо ж договір не містить конкретної дати повернення або пов’язує її з моментом пред’явлення вимоги, позичальник зобов’язаний повернути кошти протягом тридцяти днів з дня, коли позикодавець заявив відповідну вимогу.

