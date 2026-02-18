0 800 307 555
Як правильно дати гроші в борг — поради Мін’юсту

Особисті фінанси
140
Відсутність чітких домовленостей стає причиною фінансових втрат і конфліктів між сторонами
Передача коштів у борг залишається поширеною практикою цивільно-правових відносин. Такі домовленості часто ґрунтуються на довірі, дружніх чи родинних зв’язках і не завжди оформлюються документально. Водночас саме ця довіра нерідко стає слабким місцем угоди.
Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Усна чи письмова форма

Закон допускає укладення договору позики в усній формі, для цього достатньо погодити ключові умови між сторонами.
Письмове оформлення стає обов’язковим у разі, якщо сума позики перевищує у десять разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Коли ж позикодавцем виступає юридична особа, письмова форма є необхідною незалежно від розміру коштів. Факт передання грошей та умови домовленості можуть підтверджуватися розпискою позичальника, яка засвідчує отримання визначеної суми.

Чи обов’язкове нотаріальне посвідчення

Нотаріальне посвідчення договору позики не є вимогою закону, однак і не заборонене. За взаємною згодою сторони можуть звернутися до нотаріуса, щоб надати угоді додаткової правової визначеності та зафіксувати обсяг взаємних прав і обов’язків.

Строки повернення коштів

Окрему увагу слід приділити строкам користування коштами та їх повернення. Порушення домовлених термінів може призвести до конфлікту та юридичних наслідків.
Якщо ж договір не містить конкретної дати повернення або пов’язує її з моментом пред’явлення вимоги, позичальник зобов’язаний повернути кошти протягом тридцяти днів з дня, коли позикодавець заявив відповідну вимогу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українці беруть менше мікрокредитів, проте середні суми позик зростають, як і загальний борг перед МФО.
В. о. голови ДПС Леся Карнаух раніше заявляла, що завдяки новій системі автоматичного стягнення податкового боргу щомісячні обсяги списання боргів зросли більше, ніж втричі. Система стосується лише юридичних осіб, які мають податковий борг:
  • щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг;
  • система генерує платіжну інструкцію;
  • накладається електронний підпис;
  • документ миттєво відправляється до Казначейства;
  • Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку;
  • банк списує лише чітко визначену суму.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиГроші
