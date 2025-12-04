0 800 307 555
Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми

Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми
Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми
Українці беруть менше мікрокредитів, проте середні суми позик зростають, як і загальний борг перед МФО.
Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки мікрокредитів взяли за третій квартал

Загалом від початку року до мікрокредитів зверталися понад 6 млн разів, а загальна сума позик перевищила 40 млрд грн.
Як свідчить оприлюднена статистика, за третій квартал українці оформили більше 2 млн мікрокредитів. У порівнянні з попереднім кварталом кількість позик зменшилася приблизно на 2%. За останні три місяці у мікрофінансових організацій позичили понад 13,7 млрд грн.
Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми

Середній чек зростає, як і заборгованість

Попри незначне зниження кількості позик, середня сума мікрокредиту продовжує збільшуватися:
  • наразі в МФО в середньому позичають 6 417 грн;
  • для порівняння, на початку року середня сума становила 5 773 грн.
Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми
Також аналітики вказують, що українці повертають мікропозики гірше, ніж беруть. Від початку року загальна сума заборгованості зросла на чверть та досягла 25,15 млрд грн.
Топ-3 МФО за доходами: хто заробляє найбільше

Опендатабот проаналізував фінансову звітність мікрофінансових організацій, які вже оприлюднили свої дані, та склав рейтинг топ-3 МФО країни за доходом.
Лідери за підсумками трьох кварталів 2025 року:
  • 1 місце — Укр Кредит Фінанс (CreditKasa). Дохід — 2,4 млрд грн. Для порівняння, за весь минулий рік компанія отримала 4,2 млрд грн.
  • 2 місце — CreditPlus (Авентус Україна). Дохід — 1,67 млрд грн.
  • 3 місце — ШвидкоГроші (Споживчий Центр). Дохід — 1,63 млрд грн за три квартали поточного року.
Раніше ми розповідали, на що варто звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту, як уникнути переплат за кредитом та що наразі можуть запропонувати банки клієнтам.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
