Українці беруть менше «позик до зарплати», але на більші суми

Українці беруть менше мікрокредитів, проте середні суми позик зростають, як і загальний борг перед МФО.

Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки мікрокредитів взяли за третій квартал

Загалом від початку року до мікрокредитів зверталися понад 6 млн разів, а загальна сума позик перевищила 40 млрд грн.

Як свідчить оприлюднена статистика, за третій квартал українці оформили більше 2 млн мікрокредитів. У порівнянні з попереднім кварталом кількість позик зменшилася приблизно на 2%. За останні три місяці у мікрофінансових організацій позичили понад 13,7 млрд грн.

Середній чек зростає, як і заборгованість

Попри незначне зниження кількості позик, середня сума мікрокредиту продовжує збільшуватися:

наразі в МФО в середньому позичають 6 417 грн ;

; для порівняння, на початку року середня сума становила 5 773 грн.

Також аналітики вказують, що українці повертають мікропозики гірше, ніж беруть. Від початку року загальна сума заборгованості зросла на чверть та досягла 25,15 млрд грн.

Топ-3 МФО за доходами: хто заробляє найбільше

Опендатабот проаналізував фінансову звітність мікрофінансових організацій, які вже оприлюднили свої дані, та склав рейтинг топ-3 МФО країни за доходом.

Лідери за підсумками трьох кварталів 2025 року:

1 місце — Укр Кредит Фінанс (CreditKasa). Дохід — 2,4 млрд грн. Для порівняння, за весь минулий рік компанія отримала 4,2 млрд грн.

2 місце — CreditPlus (Авентус Україна). Дохід — 1,67 млрд грн.

3 місце — ШвидкоГроші (Споживчий Центр). Дохід — 1,63 млрд грн за три квартали поточного року.

