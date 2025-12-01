У жовтні до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло 167,3 млн грн Сьогодні 16:10 — Кредит&Депозит

Протягом жовтня 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала понад 167,3 млн грн.

Про це повідомляє Фонду гарантування вкладів.

З цих коштів 116,5 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Ще 38,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів. Також 9,1 млн грн склали надходження від реалізації активів, ще 2,2 млн грн — від оренди майна та 1,3 млн грн — з інших джерел.

«Доходи від державних цінних паперів залишаються одним з ключових джерел надходжень для банків, що перебувають у ліквідації. У жовтні вони склали 116,5 млн грн — тобто понад дві третини всіх надходжень. Інвестиції в ОВДП — надійний та передбачуваний інструмент на фінансовому ринку, мають високу ліквідність і дозволяють зберігати та збільшувати ресурси банків для подальшого розрахунку з кредиторами», — наголосила директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Лідерами за сумою надходжень у жовтні 2025 року стали:

АТ «МР Банк» — 111,6 млн грн;

АТ «АКБ «Кокнкорд» — 18,5 млн грн;

АТ «Комінвестбанк» — 12,0 млн грн;

АТ «Банк Січ» — 7,2 млн грн.

