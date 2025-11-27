На рахунках українців зберігається понад 1 трильйон гривень: яка структура розподілу вкладів (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Станом на листопад 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Зокрема сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів — 11,5%. Сума їх вкладів склала 176,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 листопада 2025 року структура розподілу вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами:

Розмір вкладу, грн. Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн. 41,16 0,00 Від 10 до 200 000 грн. 56,89 27,54 Від 200 000 до 400 000 грн 0,97 12,75 Від 400 000 до 600 000 грн. 0,38 8,69 понад 600 000 грн. 0,60 51,02 Всього 100,0 100,0

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу.

Раніше Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив , що депозитні ставки, які пропонують комерційні банки, це винятково рішення комерційних банків. Нацбанк їх жодним чином не визначає.

Водночас він пояснив, що регулятор формує загальне бачення вартості грошей у країні.

«Ось тут якраз працює трансмісія нашого рішення щодо ставки, яку повинен банк пропонувати ― економічно обґрунтовану й справедливу, котра підживить привабливість гривневих активів для клієнтів. Йдеться саме про депозитну ставку», — пояснив очільник Нацбанку.

Правління Національного банку 23 жовтня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року.

