ФГВФО розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного РВС Банку

Із 24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам збанкрутілого АТ «РВС Банк».
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Хто і скільки відшкодування отримає
Виплати проводяться:
- за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно;
- та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Вкладники із такими договорами отримають відшкодування у повному розмірі вкладу, включно із відсотками, нарахованими станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.
Що стосується вкладів у валюті, то вони будуть відшкодовуватися в перерахунку у гривню (за курсом НБУ станом на кінець дня 04 листопада 2025 року).
Як отримати відшкодування
Виплати здійснюються через банки-агенти, підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Гроші можна отримати або у відділенні одного з банків-агентів, або дистанційно.
Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів:
Деталі про дистанційні виплати можна дізнатись за посиланням під назвою кожного банку.
Також виплату можна отримати через Дію. Їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду:
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- Універсал Банк;
- Ідея Банк.
Отримання коштів у відділенні банку-агента
Для отримання грошей у відділенні вкладнику потрібно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- для фізичних осіб — резидентів: документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (або відмітку/внесені дані про реєстраційний номер у паспорті).
Отримання коштів за довіреністю
Відшкодування за довіреністю можливе за умови надання представником:
- паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу;
- довіреності або нотаріально засвідченої копії;
- документа про реєстрацію в ДРФО — для резидентів (або відповідної відмітки/даних у паспорті).
Виплати спадкоємцям
Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду:
- підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;
- засвідчену особистим підписом спадкоємця вкладника копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника, — з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;
- копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію спадкоємця вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»;
- оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини;
- нотаріально засвідчену копію довіреності — у разі звернення до Фонду представника спадкоємця вкладника.
У ФГВФО наголошують, що усі копії документів мають бути чіткими.
Довідка Finance.ua:
- як ми повідомляли раніше, 4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;
- пізніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Передбачено кілька можливих способів реалізації цього процесу;
- також ми писали, що три особи вже виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного «РВС Банку» та подали документи для отримання доступу до відкритого конкурсу.
