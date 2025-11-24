ФГВФО розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного РВС Банку Сьогодні 17:25 — Особисті фінанси

ФГВФО розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного РВС Банку

Із 24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам збанкрутілого АТ «РВС Банк».

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Хто і скільки відшкодування отримає

Виплати проводяться:

за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно;

та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Вкладники із такими договорами отримають відшкодування у повному розмірі вкладу, включно із відсотками, нарахованими станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.

Що стосується вкладів у валюті, то вони будуть відшкодовуватися в перерахунку у гривню (за курсом НБУ станом на кінець дня 04 листопада 2025 року).

Як отримати відшкодування

Виплати здійснюються через банки-агенти , підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Гроші можна отримати або у відділенні одного з банків-агентів, або дистанційно.

Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів:

Деталі про дистанційні виплати можна дізнатись за посиланням під назвою кожного банку.

Також виплату можна отримати через Дію. Їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

ПУМБ;

Універсал Банк;

Ідея Банк.

Отримання коштів у відділенні банку-агента

Для отримання грошей у відділенні вкладнику потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

для фізичних осіб — резидентів: документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (або відмітку/внесені дані про реєстраційний номер у паспорті).

Отримання коштів за довіреністю

Відшкодування за довіреністю можливе за умови надання представником:

паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу;

довіреності або нотаріально засвідченої копії;

документа про реєстрацію в ДРФО — для резидентів (або відповідної відмітки/даних у паспорті).

Виплати спадкоємцям

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду:

підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;

засвідчену особистим підписом спадкоємця вкладника копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника, — з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію спадкоємця вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»;

оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини;

нотаріально засвідчену копію довіреності — у разі звернення до Фонду представника спадкоємця вкладника.

У ФГВФО наголошують, що усі копії документів мають бути чіткими.

Довідка Finance.ua:

як ми повідомляли раніше, 4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;

пізніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Передбачено кілька можливих способів реалізації цього процесу;

також ми писали, що три особи вже виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного «РВС Банку» та подали документи для отримання доступу до відкритого конкурсу.

