Продаж «РВС Банку»: три потенційні інвестори подали документи на участь у конкурсі

Три особи вже виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного «РВС Банку» та подали документи для отримання доступу до відкритого конкурсу.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Варіанти врегулювання неплатоспроможного банку

Потенційним інвесторам і приймаючим банкам пропонують три сценарії участі у врегулюванні ситуації:

продаж банку у цілому;

створення перехідного банку з подальшим продажем;

передачу частини активів і зобов’язань приймаючому банку.

Ці варіанти спрямовані на захист інтересів клієнтів та є вигіднішими порівняно з ліквідацією. Переможець конкурсу буде визначений за принципом найменших витрат для системи гарантування вкладів, вкладників та кредиторів.

«Зрештою, участь у врегулюванні цікава і інвесторам, і приймаючим банкам: для них це масштабування бізнесу та розширення клієнтської бази. Ми спираємося на позитивний досвід попередніх кейсів, зокрема „Комінвестбанку“, частина активів та пасивів якого були передані на користь приймаючого банку. Це дозволило не тільки зберегти кошти вкладників-фізичних осіб, а і забезпечити успішне задоволення вимог кредиторів сьомої черги — юридичних осіб. На початок листопада рівень задоволення їхніх вимог склав 83%», — розповіла Ольга Білай, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів.

Терміни конкурсу

Попередній кінцевий термін подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі становить 21 листопада.

Конкурсні пропозиції від учасників, які отримали допуск, приймають до 28 листопада. Законодавство допускає можливість продовження цього терміну.

Подальші перспективи врегулювання залежатимуть від якості активів, що перебувають на балансі неплатоспроможного банку, і від зацікавленості інвесторів.

Після подання документів на допуск до відкритого конкурсу та підписання угоди про нерозголошення інформації потенційні інвестори і банки можуть детально ознайомитися зі станом активів і зобов’язань АТ «РВС Банк». Інформація розміщена у віртуальній та фізичній кімнаті даних. Допуск до участі є безкоштовним і не передбачає обов’язку подавати конкурсну пропозицію.

Довідка Finance.ua:

4 листопада 2025 року Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;

5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС Банк»;

11 листопада Фонд гарантування вкладів оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного «РВС Банку».

