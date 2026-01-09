Україна визначила інвесторів для розробки стратегічного родовища літію — NYT Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Україна обрала переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища Добра у Кіровоградській області консорціум інвесторів, до якого входить енергетична інвестфірма TechMet, що частково належить уряду США, і друг Трампа мільярдер Рональд Лаудер.

Про це пише The New York Times.

Рішення було прийнято 8 січня комісією українського уряду, за словами двох членів комісії, які повідомили на умовах анонімності. Хоча угода ще потребує офіційного затвердження Кабінетом Міністрів України, чиновники заявили, що вона фактично укладена.

«Консорціум-переможець тісно пов’язаний з адміністрацією Трампа. До його складу входить Рональд С. Лаудер, спадкоємець косметичної імперії, який знає Трампа ще з часів коледжу і підкинув йому ідею придбати багату на ресурси Гренландію, — йдеться в публікації. — Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, частково належна інвестиційній агенції уряду США, створеній під час першого терміну Трампа».

Двоє членів комісії заявили, що консорціум-переможець випередив конкурентів, виконавши більшість критеріїв тендеру, відкинувши будь-які припущення про фаворитизм.

Проте, розвиваючи зв’язки з інвесторами, пов’язаними з Трампом і його адміністрацією, Київ позиціонує себе в вигідному для себе світлі перед американським лідером, прагнучи отримати його підтримку в мирних переговорах з росією, спираючись на зусилля, спрямовані на те, щоб зацікавити його бізнес-орієнтованим мисленням, пише NYT.

«Літієве родовище Добра, розташоване в центральній Україні, є одним з найбільших запасів літію в країні, який є ключовим компонентом для таких технологій, як електричні батареї, — йдеться в публікації. — Воно буде розроблятися за контрактом про розподіл продукції, який дозволяє інвесторам видобувати корисні копалини в обмін на розподіл продукції з українським урядом».

Згідно з угодою між США та Україною про корисні копалини, половина доходів, які український уряд отримує від літієвого родовища Добра, буде спрямована до спільного інвестиційного фонду.

Угода також передбачає, що компанія, яка прагне розвивати родовище корисних копалин і потребує додаткових інвесторів, повинна спочатку представити свій проєкт фонду — механізм, розроблений для сприяння інтересам американського бізнесу.

«У випадку з родовищем літію „Добра“ це може спричинити потенційні конфлікти інтересів, оскільки американська агенція, яка контролює фонд, — Міжнародна фінансова корпорація розвитку США — також має частку в TechMet, — пише NYT. — Наразі залишається незрозумілим, скільки саме пан Лаудер і TechMet зобов’язалися інвестувати в розробку родовища літію в Добрі. У тендері встановлено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 179 мільйонів доларів, але член комісії, яка голосувала в четвер, заявив, що зобов’язання консорціуму були значно вищими».

При цьому консорціум повинен спочатку провести геологічну розвідку, щоб визначити справжню вартість надр родовища, а потім профінансувати обладнання та інфраструктуру, необхідні для видобутку, йдеться в публікації. Експерти галузі кажуть, що зазвичай потрібно близько 15 років, щоб перейти від реального відкриття до видобутку — це термін, який значно перевищує поточний термін повноважень Трампа.

Довідка Finance.ua:

у вересні 2025 року Україна оголосила про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл корисних копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах родовища Ділянка Добра у Кіровоградській області;

переможець конкурсу укладає угоду з державою строком на 50 років і бере на себе зобов’язання здійснити щонайменше $179 млн інвестицій. Ця сума включає як фінансування геологорозвідки ($12 млн), так і запуск видобутку та збагачення ($167 млн), повідомило міністерство.



