Американсько-український фонд відбудови оголосив прийом проєктів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

Запуск порталу став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.

Прийом проєктів і плани на 2026 рік

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев повідомив, що впродовж року планується підписання перших трьох інвестиційних угод.

Інвестиції спрямовуватимуться на проєкти у пріоритетних секторах, які мають чіткий економічний ефект для відновлення України та відповідають вимогам міжнародних інвесторів.

«Це мають бути сильні структуровані проєкти у пріоритетних секторах, які дадуть зрозумілий результат для відновлення та будуть привабливими для міжнародних інвесторів. Фонд готовий спрямовувати капітал в ініціативи, що поглиблюють партнерство України та США і посилюють стійкість нашої економіки», — зазначив Соболев.

Хто може подати заявку

Подати проєктну пропозицію через онлайн-портал можуть компанії та інвестори, які реалізують проєкти у цільових секторах Фонду та зацікавлені у залученні фінансування.

Пріоритетні напрями інвестування

У першу чергу розглядатимуть проєкти в таких секторах:

критичні мінерали (upstream та midstream);

енергетика, зокрема генерація, передача та видобуток вуглеводнів;

транспорт і логістика;

інформаційно-комунікаційні технології;

новітні технології.

У перші роки діяльності Фонд планує зосередитися на інвестиціях у власний капітал та інструментах, прирівняних до власного капіталу, зокрема квазікапіталі.

Процедура розгляду проєктів

Після подання заявки команда Фонду проводить попередній аналіз проєктної пропозиції. У разі зацікавленості заявника можуть запросити надати додаткові матеріали, зокрема фінансову модель, структуру проєкту, підтвердження готовності до реалізації та інформацію про партнерів.

Оцінювання також включає аналіз ключових ризиків і механізмів їх мінімізації. Вимоги до проєктів та фінансові інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії реалізації та структури фінансування.

Довідка Finance.ua:

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) створений на підставі угоди між Україною та США;

початковий капітал Фонду сформовано за рахунок внесків обох сторін у рівних частках — по 75 млн доларів США від DFC та від України. Загальний стартовий капітал становить 150 млн доларів США.

