0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угода про корисні копалини: як працюватиме спільний із США інвестиційний фонд

Казна та Політика
60
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зі стартовим капіталом $150 млн планує виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом із коінвесторами.
Про це заявив член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін під час форуму United by Mining у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».
«Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, — це те, що за рахунок цього seed-капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах», — заявив він.

Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

Перелигін наголосив, що головне завдання фонду — стати маркетмейкером на ринку критичної сировини та в гірничодобувній галузі. Фонд планує не лише вкладати власний капітал, а й залучати партнерів: на кожен долар інвестицій очікується 2−4 долари від коінвесторів.
За словами посадовця, фонд має стати платформою для залучення стратегічних партнерів, у тому числі великих іноземних інвесторів, які раніше не розглядали Україну.
Йдеться також про довгострокові контракти, зокрема off-take угоди. Фонд зможе самостійно купувати продукцію або сприяти укладенню контрактів із великими споживачами критичної сировини.
Деталі інвестиційної політики стануть відомі після затвердження інвестпротоколів фонду, що очікується протягом двох місяців.
Нагадаємо, 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
На початку вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США.
📢 Шукаєте інвесторів для свого проєкту? Розмістіть пропозицію на InvestMarket від «Мінфін» та знайдіть інвесторів напряму.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems