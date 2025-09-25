Угода про корисні копалини: як працюватиме спільний із США інвестиційний фонд Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зі стартовим капіталом $150 млн планує виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом із коінвесторами.

Про це заявив член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін під час форуму United by Mining у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, — це те, що за рахунок цього seed-капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах», — заявив він.

Перелигін наголосив, що головне завдання фонду — стати маркетмейкером на ринку критичної сировини та в гірничодобувній галузі. Фонд планує не лише вкладати власний капітал, а й залучати партнерів: на кожен долар інвестицій очікується 2−4 долари від коінвесторів.

За словами посадовця, фонд має стати платформою для залучення стратегічних партнерів, у тому числі великих іноземних інвесторів, які раніше не розглядали Україну.

Йдеться також про довгострокові контракти, зокрема off-take угоди. Фонд зможе самостійно купувати продукцію або сприяти укладенню контрактів із великими споживачами критичної сировини.

Деталі інвестиційної політики стануть відомі після затвердження інвестпротоколів фонду, що очікується протягом двох місяців.

Нагадаємо, 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

На початку вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США.

