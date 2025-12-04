Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $54,7 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Чинники, що впливали динаміку резервів у листопаді

1. Надходження на користь уряду та на обслуговування боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в листопаді надійшло $8,15 млрд, у тому числі:

$6,89 млрд — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;

$810,4 млн — через рахунки Світового банку;

$332,1 млн — від розміщення ОВДП;

$115,5 млн — від Банку розвитку Ради Європи.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили $493 млн, у тому числі:

$370,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$65,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$30,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$18 млн — обслуговування боргу перед Світовим банком;

$9,2 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $282,6 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив $1,3 млн, тому чистий продаж валюти в листопаді склав $2,727 млрд.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $581,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, зазначили в НБУ.

