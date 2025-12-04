0 800 307 555
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $54,7 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Чинники, що впливали динаміку резервів у листопаді

1. Надходження на користь уряду та на обслуговування боргу.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в листопаді надійшло $8,15 млрд, у тому числі:
  • $6,89 млрд — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;
  • $810,4 млн — через рахунки Світового банку;
  • $332,1 млн — від розміщення ОВДП;
  • $115,5 млн — від Банку розвитку Ради Європи.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили $493 млн, у тому числі:
  • $370,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $65,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $30,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $18 млн — обслуговування боргу перед Світовим банком;
  • $9,2 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $282,6 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку.
Національний банк продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив $1,3 млн, тому чистий продаж валюти в листопаді склав $2,727 млрд.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $581,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, зазначили в НБУ.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
