Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $54,7 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.
Чинники, що впливали динаміку резервів у листопаді
1. Надходження на користь уряду та на обслуговування боргу.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в листопаді надійшло $8,15 млрд, у тому числі:
- $6,89 млрд — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;
- $810,4 млн — через рахунки Світового банку;
- $332,1 млн — від розміщення ОВДП;
- $115,5 млн — від Банку розвитку Ради Європи.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили $493 млн, у тому числі:
- $370,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
- $65,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
- $30,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- $18 млн — обслуговування боргу перед Світовим банком;
- $9,2 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $282,6 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку.
Національний банк продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив $1,3 млн, тому чистий продаж валюти в листопаді склав $2,727 млрд.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $581,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, зазначили в НБУ.
Поділитися новиною
Також за темою
Міністр фінансів прокоментував запровадження ПДВ для ФОПів, податок на OLX та міжнародні посилки
Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Рада змінила умови для вступу до «клубу білого бізнесу»
Протягом 2026 року зарплати вчителів зростуть два рази: коли очікувати підвищення
Рада відклала запровадження «еАкцизу» до 1 листопада наступного року