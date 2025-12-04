Міністр фінансів прокоментував запровадження ПДВ для ФОПів, податок на OLX та міжнародні посилки Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

Міністр фінансів прокоментував запровадження ПДВ для ФОПів, податок на OLX та міжнародні посилки, Фото: lb.ua

Україна взяла на себе низку зобов’язань під час переговорів з Міжнародним валютним фондом про нове фінансування. В рамках програми Україна зобов’язалася запровадити ПДВ для ФОПів з обігом понад 1 млн грн.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику «Нової країни», повідомляє видання LB.ua.

Податкове адміністрування

Марченко заявив, що Україна має покращувати податкове адміністрування і посилювати спроможність збирати податки.

За його словами, податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування.

Він пояснив, що уряд повинен демонструвати роботу з мобілізації доходів, оскільки країна щороку залучає значні обсяги зовнішньої допомоги.

«Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти. Ті заходи, які записані в межах програми, виконувані, і всі, з погляду як мінімум Міністерства фінансів, мають бути забезпечені», — сказав Марченко.

Він підкреслив, що ставки податків не планують підвищувати. Замість цього уряд пропонує ухвалити законопроєкти щодо оподаткування доходів з цифрових платформ, зокрема OLX чи Glovo.

Він також повідомив, що є питання щодо оподаткування міжнародних посилок, що має частково компенсувати негативні тенденції на ринку.

ПДВ для ФОПів

Україна має вирівняти правила для ФОПів на спрощеній системі та суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ. За словами міністра, потрібно визначити спільні ліміти для цих груп платників.

«Час підготуватися є — буде перехідний період до 2027 року, максимальне роз’яснення логіки та причин такого кроку. Не думаю, що це якась несподіванка. Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не є популярними, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення», — сказав Марченко.

Він нагадав, що спрощена система оподаткування в Україні використовується не лише малими підприємцями, а і як спосіб ухилення від сплати податків для великого бізнесу.

«Чи можливо уникнути змін в спрощеній системі оподаткування? Ні, неможливо. І дискусія щодо цього (з МВФ. — Ред.) була досить непроста», — наголосив міністр.

$8,1 млрд. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює

понад 1 млн гривень. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.