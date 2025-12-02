ПДВ для ФОПів призведе до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн — аналітики Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

ПДВ для ФОПів призведе до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн — аналітики

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку.

Таке повідомлення оприлюднила Економічна експертна платформа.

Експерти вітають більшість положень Меморандуму, зокрема підвищення прозорості у державних закупівлях, реформи податкової та митної служб, незалежність антикорупційних органів, удосконалення трудових відносин, скасування пільг на міжнародні відправлення та розширення бази оподаткування через обмін інформацією про доходи від цифрових платформ.

Разом із тим, викликає занепокоєння зобов’язання щодо скасування пільги для реєстрації платника ПДВ, що стосується платників єдиного податку та встановлення для них порогу переходу на ПДВ. Його реалізація може мати серйозні негативні наслідки.

Адміністрування ПДВ та ризики для мікробізнесу

Ведення повного бухгалтерського обліку в Україні є найбільш обтяжливою процедурою податкового адміністрування. Поширення цього обов’язку на мікробізнес може повністю нівелювати ідею спрощеної системи оподаткування, яка передбачає звільнення найменших підприємців від складної звітності та податкових перевірок.

За попередньою інформацією, планується встановити обов’язковий поріг реєстрації платником ПДВ при досягненні обороту 1 млн грн. Це дуже низький поріг. У 2024 році в Україні було зареєстровано понад 644 тис. ФОП з доходом понад 1 млн грн. Якщо всі вони стануть платниками ПДВ, це створить додаткове навантаження на систему, потребуватиме сотень тисяч бухгалтерів та збільшить витрати мікробізнесу.

Економічні втрати та соціальні ризики

За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Разом із цим, втрати бюджету від зловживань у спрощеній системі оцінюються на рівні 10−13 млрд грн на рік.

Реалізація порогу ПДВ може спричинити закриття більшості ФОП, зростання тіньової економіки та корупції. Частина висококваліфікованих кадрів, ймовірно, покине країну в пошуках кращих умов за кордоном.

В ЄС поріг для мікробізнесу становить 100 тис. євро, аналогічний рівень у Великобританії. З урахуванням складності української моделі адміністрування ПДВ, поріг в Україні може бути ще вищим.

Висновок експертів

Аналітичні центри радять діяти поетапно: спершу усунути системні проблеми, через які держава втрачає значні ресурси, включно з конвертаційними центрами, неформальною зайнятістю, сірим імпортом, ухиленням від акцизного податку, маскуванням найманих працівників під ФОП та дробленням бізнесу. Лише після цього шукати резерви у спрощеній системі оподаткування.

Що готують в рамках нової програми з МВФ

$8,1 млрд. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює

Фонд очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки. За базовим сценарієм загальний розрив фінансування у 2026−2029 роках оцінюється у $136,5 млрд. У 2026−2027 роках залишковий розрив становить близько $63 млрд.

понад 1 млн гривень. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень.

Як пояснив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, МВФ очікує закриття законодавчих дірок, які дозволяють мінімізувати надходження до бюджету. «Щойно про це говорять, починаються крики: „Ой, ви вбиваєте малий бізнес“. А коли порівнюють, що високооплачувані айтівці платять 5%, а працівники залізниці з низькими зарплатами до 50%, то захисники статус-кво кажуть: „Усі ж айтівці виїдуть“, а працівники залізниці не виїдуть — їм нікуди. Тому буде велика дискусія і непросте політичне рішення», 一 каже Гліб Вишлінський.

