ПДВ для ФОПів: економіст пояснив вимоги МВФ

Міжнародний валютний фонд та Україна домовились про фінансування на 4 роки. Попри відносно скромний обсяг у $8,1 млрд програма допоможе залучити понад $136 млрд фінансування від інших партнерів. Рішення має остаточно схвалити Рада директорів фонду. Наступним кроком у межах домовленостей Україна зобовʼязалась переглянути спрощену систему оподаткування та неоподатковані посилки до €150.

У коментарі для Радіо НВ директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив логіку цих змін.

Загальні фінансові потреби України у межах програми становлять $135 млрд. Із цієї суми $64 млрд на найближчі два роки залишаються непокритими. Наступний крок має бути з боку ЄС та країн G7, які мають ухвалити рішення про використання заморожених російських активів або знайти інший інструмент фінансування України на цей період.

Що пропонує МВФ щодо спрощеної системи

МВФ пропонує реформувати спрощену систему для ФОПів так, щоб після досягнення певного річного доходу підприємець був зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ. Зараз поріг становить 1 млн грн, але його можуть підвищити. Спрощена система перестане бути повністю спрощеною, оскільки країна, що рухається до ЄС, не може одночасно мати і ПДВ, і фактичний податок з продажів, який існує у межах спрощенки.

Проблеми, які створює спрощена система

На спрощеній системі ставки значно нижчі. Для третьої групи це 5%, для другої групи це фіксований платіж. Такий підхід створює пільговий режим, що розриває ланцюжки сплати ПДВ. За 25 років існування спрощенки навколо неї виникло багато схем.

Один із типових прикладів це мережа кафе, де кожен заклад оформлено як окремий ФОП. Власник бізнесу уникає переходу на загальну систему, оскільки їхні постачальники також ФОПи. Вони не отримують вхідного ПДВ, і перехід на загальну систему різко підвищив би витрати.

«Щойно про це говорять, починаються крики: „Ой, ви вбиваєте малий бізнес“. А коли порівнюють, що високооплачувані айтівці платять 5%, а працівники залізниці з низькими зарплатами до 50%, то захисники статус-кво кажуть: „Усі ж айтівці виїдуть“, а працівники залізниці не виїдуть — їм нікуди. Тому буде велика дискусія і непросте політичне рішення», 一 каже Гліб Вишлінський.

МВФ очікує закриття законодавчих дірок, які дозволяють мінімізувати надходження до бюджету. На відміну від боротьби з корупцією на митниці, яка є кримінальним правопорушенням і не вирішується однією нормою закону, програма передбачає оподаткування посилок до €150 та оподаткування прибутків із цифрових платформ, зокрема OLX.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні готуються до запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Крім того, Кабмін планує скасувати пільги для посилок з-за кордону. Також серед умов є оподаткування доходів від цифрових платформ таких як Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.

