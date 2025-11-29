0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака

Казна та Політика
16
Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака
Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака
Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України.
Відповідний указ № 869/2025 оприлюднений на сайті президента.
Згідно з текстом документа, головою делегації замість звільненого керівника Офісу президента України Андрія Єрмака був призначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
До складу делегації також був включений заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Також до складу делегації увійшли:
  • секретар РНБО Рустем Умєров (голова делегації);
  • радник ОП Олександр Бевз;
  • керівник ГУР Кирило Буданов;
  • очільник Генштабу Андрій Гнатов;
  • керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
  • перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
  • перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
  • заступник очільника СБУ Олександр Поклад;
  • заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.
Крім того, президент також підписав розпорядження № 135/2025-pп про нові Директиви делегації України для участі в переговорному процесі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems