Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака
Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України.
Відповідний указ № 869/2025 оприлюднений на сайті президента.
Згідно з текстом документа, головою делегації замість звільненого керівника Офісу президента України Андрія Єрмака був призначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
До складу делегації також був включений заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Також до складу делегації увійшли:
- секретар РНБО Рустем Умєров (голова делегації);
- радник ОП Олександр Бевз;
- керівник ГУР Кирило Буданов;
- очільник Генштабу Андрій Гнатов;
- керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
- перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
- перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- заступник очільника СБУ Олександр Поклад;
- заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.
Крім того, президент також підписав розпорядження № 135/2025-pп про нові Директиви делегації України для участі в переговорному процесі.
