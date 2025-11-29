Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака Сьогодні 15:07 — Казна та Політика

Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України.

Відповідний указ № 869/2025 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом документа, головою делегації замість звільненого керівника Офісу президента України Андрія Єрмака був призначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До складу делегації також був включений заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також до складу делегації увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров (голова делегації);

радник ОП Олександр Бевз;

керівник ГУР Кирило Буданов;

очільник Генштабу Андрій Гнатов;

керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник очільника СБУ Олександр Поклад;

заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Крім того, президент також підписав розпорядження № 135/2025-pп про нові Директиви делегації України для участі в переговорному процесі.

