Скорочення зарплат та закриття бізнесу: підприємці не очікують покращення ситуації в країні

Щодо економічної ситуації в країні, підприємці здебільшого налаштовані песимістично
Індекс настроїв малого бізнесу у 2025 році становить 2,3 бала з 5, що на рівні показника 2024 року. Частина бізнесів готується до складніших рішень — 13% розглядають скорочення, а ще 11% допускають закриття бізнесу. Лише 12% опитаних компаній планують підвищувати зарплати
Про це свідчать результати спільного дослідження OLX, Європейської Бізнес Асоціації та Ukrsibbank BNP Paribas Group.
Індекс настроїв бізнесу
Близько 30% підприємців зазначили, що їм складно оцінити поточний стан власного бізнесу. Серед тих, хто визначився з оцінкою, переважають стримані або негативні настрої. Майже 30% опитаних оцінили ситуацію як «скоріше незадовільну», тоді як близько 20% назвали стан бізнесу задовільним або добрим.
Ще 17−18% підприємців вважають ситуацію дуже складною, і лише 2% оцінюють її як дуже добру.
Оцінка поточного стану
Оцінка економічної ситуації

Щодо економічної ситуації в країні, підприємці здебільшого налаштовані песимістично:
  • 42% опитаних оцінюють її як катастрофічну;
  • 34% - як несприятливу;
  • 20% - як не дуже сприятливу;
  • 3% респондентів вважають ситуацію відносно сприятливою;
  • 1% - повністю сприятливою.
Оцінюючи динаміку за останні шість місяців, підприємці частіше говорять про погіршення, ніж про покращення ситуації. 32−33% опитаних зазначили, що стан їхнього бізнесу дещо погіршився, ще 23% - що він погіршився. Водночас 32% не помітили змін і вважають, що ситуація залишилась стабільною.

Головні проблеми малого бізнесу

Серед факторів, які найбільше негативно впливають на роботу малого бізнесу, підприємці насамперед називають наслідки війни та пов’язані з нею економічні зміни:
  • атаки на українську енергосистему — 55%;
  • зростання цін на товари, ресурси та оренду — 53%;
  • економічну нестабільність і спад — 52%;
  • війну та окупацію територій — 52%;
  • зниження купівельної спроможності населення — 51%.
Окремо підприємці звертають увагу і на внутрішні бар’єри: 41% говорять про фіскальний тиск і високі податки, ще 39% - про корупцію.

Яких змін очікує бізнес

Підприємці доволі чітко формулюють, що саме могло б покращити умови для бізнесу. Насамперед ідеться про подолання корупції — це назвали 25% респондентів. Серед інших ключових запитів:
  • зменшення фіскального тиску та податків — 15%;
  • спрощення системи оподаткування, обліку та звітності — 10%;
  • зміцнення обороноздатності — 10%;
  • стимулювання економіки через інвестиції — 7%;
  • зменшення втручання держави — 7%.

Плани щодо бізнесу

Говорячи про плани на майбутнє, підприємці здебільшого не налаштовані на розширення. Лише 15% опитаних планують масштабувати свій бізнес, тоді як 85% не розглядають такого сценарію.
Плани щодо розширення бізнесу
У більшості випадків йдеться про збереження поточного стану: 61% підприємців планують працювати без змін. Водночас частина бізнесів готується до складніших рішень — 13% розглядають скорочення, а ще 11% допускають закриття бізнесу.

Кадровий дефіцит і зарплати

Питання зарплат для більшості малого бізнесу зараз не про активні зміни. Передусім тому, що понад половина підприємців взагалі працює без найманих працівників.
Серед тих, у кого є команда, підхід доволі обережний: близько 20−30% не планують змінювати зарплати, 12% планують підвищення, і лише 6% - скорочення. Тобто бізнес швидше тримає баланс, ніж готовий до різких рішень.
Плани щодо зміни заробітної плати
Схожа ситуація і з кадрами. Більшість підприємців не відчуває дефіциту.
Водночас ті, хто стикається з нестачею працівників, шукають різні рішення: 17% підвищують зарплати, ще по 11% залучають молодших спеціалістів із навчанням, розширюють частку жінок у командах, переходять на аутсорсинг або посилюють мотиваційні пакети. У частини бізнесів ситуація складніша — 10% змушені скорочувати діяльність, і ще 10% залучають працівників пенсійного віку.
Способи подолання кадрового дефіциту
Доступність банківського кредитування та перехід бізнесу в онлайн

Оцінюючи доступність банківського кредитування, підприємці не мають однозначної позиції. Найбільша частка — 37% - зазначили, що їм складно оцінити, наскільки кредити доступні.
Серед тих, хто все ж визначився, думки розділилися: 18% вважають кредитування важкодоступним, ще 14% - що воно фактично недоступне. Водночас 17% оцінюють його як доступне, а лише 4% говорять про наявність широких можливостей для фінансування.
Загалом, підприємці скоріше не відчувають кредитування як зрозумілий і стабільний інструмент для розвитку бізнесу.
Ще одна тенденція — малий бізнес дедалі активніше переходить в онлайн. За результатами опитування, 31% підприємців продають товари через маркетплейси, зокрема такі платформи, як OLX. Ще 30% бізнесів представлені в соціальних мережах, а 28% мають власний сайт.
Цікаво, що у порівнянні з попередніми періодами саме онлайн-канали цього разу вийшли в лідери. Водночас фізична присутність поступово відходить на другий план: лише 24% підприємців мають магазин, офіс або виробництво, і ще близько 7% працюють через торгові точки на ринках.
За матеріалами:
Finance.ua
