Як не залишитись без грошей в один клік — правила безпечних онлайн-платежів Сьогодні 09:37 — Фінтех і Картки Онлайн-шопінг Онлайн-покупки стали популярним інструментом для шахраїв, тож через необачність можна втратити гроші всього за кілька секунд. Із посиланням на Фінкульт ділимось порадами, які зроблять ваші онлайн-платежі безпечними. Як не потрапити на гачок шахраїв 1. Не довіряйте «занадто вигідним» пропозиціям Якщо ціна виглядає підозріло низькою, це привід насторожитися. Шахраї часто грають на емоціях і створюють відчуття терміновості — «лише сьогодні» або «залишилось 2 товари», щоб змусити діяти без перевірки. Більшість імпульсивних покупок відбуваються саме під таким тиском. Тому перед оплатою варто зробити паузу і оцінити, чи виглядає пропозиція реалістичною. 2. Перевіряйте сайт перед оплатою Перед тим як вводити дані картки, зверніть увагу на базові речі: чи є захищене з’єднання (https), чи правильно написана адреса сайту, чи є контакти, політика конфіденційності та відгуки. Додаткова перевірка через пошук відгуків про сайт займає мінімум часу, але часто дозволяє швидко зрозуміти, чи варто довіряти продавцю. 3. Використовуйте окрему картку для онлайн-платежів Краще мати окрему або віртуальну картку спеціально для покупок в інтернеті. На ній варто тримати лише ту суму, яку плануєте витратити. Це значно знижує ризики: навіть якщо дані картки потраплять до сторонніх, втрати будуть обмежені наявним балансом. 4. Увімкніть сповіщення про всі операції Push-повідомлення або SMS про транзакції дозволяють відстежувати всі списання в реальному часі. Якщо відбудеться підозріла операція, ви одразу це побачите і зможете швидко заблокувати картку або звернутися до банку. 5. Використовуйте двофакторну автентифікацію (2FA) Додатковий рівень захисту у вигляді коду підтвердження значно ускладнює доступ до ваших коштів. Навіть якщо шахраї дізнаються пароль, без другого етапу підтвердження вони не зможуть завершити операцію. 6. Не зберігайте дані картки у відкритому доступі Збереження даних картки в браузері, нотатках або на сторонніх пристроях може призвести до витоку інформації. Краще використовувати перевірені платіжні сервіси або цифрові гаманці, які мають додаткові механізми захисту і не розкривають реквізити картки під час кожної операції. Міні-тест Перед оплатою фахівці радять провести міні-тест щодо сайту і дати відповіді на питання: Я довіряю цьому сайту? Я не поспішаю? Я перевірив деталі? Якщо хоча б один пункт викликає сумнів — від транзакції краще відмовитися. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фінтех і Картки / Як не залишитись без грошей в один клік — правила безпечних онлайн-платежів