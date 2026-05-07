Як не залишитись без грошей в один клік — правила безпечних онлайн-платежів

Онлайн-шопінг
Онлайн-покупки стали популярним інструментом для шахраїв, тож через необачність можна втратити гроші всього за кілька секунд. Із посиланням на Фінкульт ділимось порадами, які зроблять ваші онлайн-платежі безпечними.

Як не потрапити на гачок шахраїв

1. Не довіряйте «занадто вигідним» пропозиціям
Якщо ціна виглядає підозріло низькою, це привід насторожитися. Шахраї часто грають на емоціях і створюють відчуття терміновості — «лише сьогодні» або «залишилось 2 товари», щоб змусити діяти без перевірки.
Більшість імпульсивних покупок відбуваються саме під таким тиском. Тому перед оплатою варто зробити паузу і оцінити, чи виглядає пропозиція реалістичною.
2. Перевіряйте сайт перед оплатою
Перед тим як вводити дані картки, зверніть увагу на базові речі: чи є захищене з’єднання (https), чи правильно написана адреса сайту, чи є контакти, політика конфіденційності та відгуки.
Додаткова перевірка через пошук відгуків про сайт займає мінімум часу, але часто дозволяє швидко зрозуміти, чи варто довіряти продавцю.
3. Використовуйте окрему картку для онлайн-платежів
Краще мати окрему або віртуальну картку спеціально для покупок в інтернеті. На ній варто тримати лише ту суму, яку плануєте витратити.
Це значно знижує ризики: навіть якщо дані картки потраплять до сторонніх, втрати будуть обмежені наявним балансом.
4. Увімкніть сповіщення про всі операції
Push-повідомлення або SMS про транзакції дозволяють відстежувати всі списання в реальному часі.
Якщо відбудеться підозріла операція, ви одразу це побачите і зможете швидко заблокувати картку або звернутися до банку.
5. Використовуйте двофакторну автентифікацію (2FA)
Додатковий рівень захисту у вигляді коду підтвердження значно ускладнює доступ до ваших коштів.
Навіть якщо шахраї дізнаються пароль, без другого етапу підтвердження вони не зможуть завершити операцію.
6. Не зберігайте дані картки у відкритому доступі
Збереження даних картки в браузері, нотатках або на сторонніх пристроях може призвести до витоку інформації.
Краще використовувати перевірені платіжні сервіси або цифрові гаманці, які мають додаткові механізми захисту і не розкривають реквізити картки під час кожної операції.

Міні-тест

Перед оплатою фахівці радять провести міні-тест щодо сайту і дати відповіді на питання:
  • Я довіряю цьому сайту?
  • Я не поспішаю?
  • Я перевірив деталі?
Якщо хоча б один пункт викликає сумнів — від транзакції краще відмовитися.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансова безпекаФінансові лайфхаки
