Чи згорнуть «Національний кешбек»: у Мінекономіки зробили заяву

Сьогодні 09:06

67% опитаних українців користуються «Національним кешбеком»

В уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів під час презентації результатів дослідження функціонування програми.

За словами Кіндратіва, уряд налаштований і надалі реалізовувати програму.

«Уряд на сьогодні налаштований продовжувати зазначену програму. Ми бачимо дуже крутий ефект. Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію. Ми всі добре знаємо, що українська продукція, куплена в Україні, повертається майже 40% потім у вигляді податків різного типу в різні бюджети», — зазначив він.

Програма діє близько двох років. За цей час її масштаб розширився, а перелік сфер застосування поступово збільшується.

Заступник міністра додав, що отримані результати дослідження дозволяють розглядати програму як довгостроковий інструмент підтримки економіки.

«Сьогодні „Національний кешбек“ — це ефективний інструмент створення попиту на українське, яким користуються майже 4,8 мільйона громадян щомісяця. Для споживача він означає фактичне зменшення витрат на покупки. Для українських виробників — додатковий попит. Нещодавній перехід до диференційованих ставок від 5% до 15% дозволяє нам спрямовувати державну підтримку саме в ті категорії товарів, де імпорт найбільш агресивний, не збільшуючи при цьому загальні витрати програми», — підкреслив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Скільки українців користуються «Національним кешбеком»

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, 67% опитаних українців користуються «Національним кешбеком», і 95% із них оцінюють програму позитивно або нейтрально.

Програма також змінює споживчі звички: 41% користувачів зазначають, що стали частіше купувати товари українського виробництва.

Ритейлери відзначають зростання продажів українських товарів на 7−9% у період дії програми — про це говорять представники деяких торговельних мереж з найбільшим національним покриттям.

Водночас програма має ширший економічний ефект — вона сприяє детінізації та розвитку безготівкових розрахунків. Зокрема, за даними дослідження, у сегменті програми безготівкові платежі зростають у 2,2 раза швидше, ніж у середньому по ринку.

Крім того, програма має чіткий соціальний фокус. Більшість її користувачів, а саме 63%, — це люди з сімейним доходом до 40 тис. грн, які використовують кешбек як інструмент економії.

Серед категорій витрачання накопичень за програмою «Національний кешбек» — першість за комунальними послугами. 70% нарахувань витрачають саме на оплату комуналки.

Нагадаємо, з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні кешбеку:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп;

5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

