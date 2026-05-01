0 800 307 555
укр
Заблоковано 100 000 спам-номерів: як зупинити рекламні дзвінки

Фінтех і Картки
104
В Україні за 6 місяців дії нових правил електронних комунікацій було заблоковано понад 100 000 номерів, що використовувалися для розповсюдження спаму.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Система блокування базується на зверненнях абонентів та автоматичному аналізі активності номерів.
Як пише Мінцифри, ви можете допомогти операторам блокувати спам-номери. Є три способи подати скаргу:
1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:
  • Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
  • Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;
  • Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.
3. Зверніться до НКЕК через форму на сайті.

Як оператори визначають, кого блокувати

Ваш особистий номер не заблокують випадково. Після отримання скарги система перевіряє підозрілий номер. Його заблокують, якщо він збігається хоча б за двома критеріями із цього списку:
  • на номер неможливо передзвонити;
  • під час дзвінка замість живої людини вмикається записане повідомлення;
  • розмови тривають менш як хвилину або виклики здійснюються взагалі без спілкування;
  • номер використовується виключно для дзвінків (без інтернету чи SMS);
  • понад 50% викликів — на різні номери;
  • люди масово скаржаться на цей контакт.
Ці зміни стали можливими завдяки новим урядовим правилам електронних комунікацій.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems