Заблоковано 100 000 спам-номерів: як зупинити рекламні дзвінки Сьогодні 13:23 — Фінтех і Картки

Заблоковано 100 000 спам-номерів: як зупинити рекламні дзвінки

В Україні за 6 місяців дії нових правил електронних комунікацій було заблоковано понад 100 000 номерів, що використовувалися для розповсюдження спаму.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Система блокування базується на зверненнях абонентів та автоматичному аналізі активності номерів.

Як пише Мінцифри, ви можете допомогти операторам блокувати спам-номери. Є три способи подати скаргу:

1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

Зверніться до НКЕК через 3.через форму на сайті

Як оператори визначають, кого блокувати

Ваш особистий номер не заблокують випадково. Після отримання скарги система перевіряє підозрілий номер. Його заблокують, якщо він збігається хоча б за двома критеріями із цього списку:

на номер неможливо передзвонити;

під час дзвінка замість живої людини вмикається записане повідомлення;

розмови тривають менш як хвилину або виклики здійснюються взагалі без спілкування;

номер використовується виключно для дзвінків (без інтернету чи SMS);

понад 50% викликів — на різні номери;

люди масово скаржаться на цей контакт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.