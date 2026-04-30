Європа інвестує €100 млн у революційний авіадвигун (фото) Сьогодні 23:19 — Світ

Класичні турбореактивні двигуни — ті самі здоровенні «бочки» під крилами літаків — витиснули зі своєї конструкції практично все.

Далі економити пальне старими методами вже просто не вийде. Тому інженери пішли ва-банк і запропонували радикальний крок: а що, як узагалі викинути зовнішній кожух?

За реалізацію цієї ідеї взялося франко-американське об’єднання CFM (спільне дітище Safran Aircraft Engines та GE Aerospace). Буквально минулого місяця вони перевели розробку свого двигуна з відкритим вентилятором на новий етап. Проєкту дали влучну назву — TAKE OFF, пише Іnteresting Еngineering.

Європа повірила в ідею грошима. Програма Clean Aviation виділила на розробку кругленьку суму — 100 мільйонів євро. Головними у процесі призначили французів із Safran, але загалом до команди підтягнулися понад двадцять партнерів, включно з такими важковаговиками, як Airbus та GKN Aerospace.

Їхня спільна ціль полягає в тому, щоб до кінця цього десятиліття зібрати готовий залізний прототип і підняти його в небо для реальних тестів.

Взагалі, цей проєкт є лише частиною масштабнішої історії — програми RISE, яка розгорнулася ще у 2021 році. Головна технічна фішка тут ховається у повній відмові від труби довкола лопатей. Це робиться заради одного ключового показника — ступеня двоконтурності.

Якщо без нудних академічних термінів, то це співвідношення об’єму повітря, яке просто обтікає камеру згоряння, до того об’єму, що потрапляє всередину.

Хитрість полягає в тому, що набагато вигідніше захопити велетенську масу повітря і штовхнути її відносно повільно. Тягу ви отримаєте ту саму, а от гасу спалите значно менше. Сучасні пасажирські лайнери якраз і виїжджають на цьому принципі, але через наявність зовнішнього корпусу вони фізично вперлися у власну межу — показник від 10 до 12 до одного.

Це означає, що через зовнішній контур проходить у десять разів більше повітря, ніж через внутрішню розпечену турбіну. А от конструкція відкритого ротора дозволить довести цей показник до фантастичних шістдесяти до одного. На практиці це означатиме зниження витрат авіаційного пального та шкідливих викидів щонайменше на двадцять відсотків.

Робота над проєктом просувається доволі активно. Розробники вже успішно створили та протестували ключові вузли: сам відкритий вентилятор, високошвидкісний компресор, компактну коробку передач та полегшені елементи конструкції. Під час перевірок ці деталі навіть перевершили цільовий показник у двадцять відсотків економії. Позаду також понад чотириста годин продування в аеродинамічних трубах, де інженери збирали дані про тягу, акустику та особливості кріплення двигуна до літака.

Тепер проєкт TAKE OFF переходить до комплексніших перевірок цілої системи. Лопаті тестуватимуть на обледеніння, перевірятимуть їхню надійність та рівень шуму на високих швидкостях. На початку 2027 року на новому заводі Safran планують розпочати повномасштабні наземні тести переднього модуля, а у 2028-му — комплексні перевірки на землі.

Якщо все піде за графіком, у 2029 році повністю зібраний двигун причеплять до летючої лабораторії Airbus A380 і піднімуть у небо. Інженери збиратимуть дані під час руління, злету, крейсерського польоту та посадки. Ця інформація ляже в основу фінального дизайну, щоб орієнтовно у 2035 році літаки з відкритими вентиляторами вже могли виконувати звичайні комерційні рейси.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.