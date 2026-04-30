Місце для вашої реклами

У Польщі готують нові правила мінімальної зарплати — які будуть суми

Особисті фінанси
Польські злоті
У Польщі готують оновлення правил визначення мінімальної заробітної плати. Влада планує адаптувати національне законодавство до стандартів ЄС, що може суттєво вплинути на рівень виплат уже найближчими роками.
Про це повідомляє inpoland.

Що зміниться у підході до мінімальної зарплати

Польський уряд працює над впровадженням європейських норм розрахунку мінімальної зарплати, хоча термін імплементації відповідної директиви вже сплив понад рік тому.
Наразі розмір мінімалки визначається щороку Радою Міністрів з урахуванням інфляції та економічного зростання після консультацій із Радою соціального діалогу.
Європейські правила передбачають інший підхід: мінімальна зарплата має становити щонайменше 60% медіанної або 50% середньої зарплати в країні. У Польщі цей показник поки що становить близько 51% від середньої зарплати.

Які суми прогнозують на найближчі роки

За оцінками Міністерства фінансів, мінімальна заробітна плата може зрости:
  • у 2027 році — до 5103 злотих брутто (3809 злотих «на руки»);
  • у 2028 році — до 5420 злотих брутто (4025 злотих нетто);
  • у 2029 році — до 5747 злотих брутто (4248 злотих «на руки»).
Водночас ці цифри залишаються прогнозними — остаточні параметри залежатимуть від того, як саме буде запроваджено нову формулу розрахунку.
Окремо планується змінити структуру мінімальної зарплати: базова ставка має дорівнювати або перевищувати встановлений мінімум без урахування премій, бонусів чи надбавок. Це означає, що додаткові виплати більше не зможуть «дотягувати» зарплату до мінімального рівня.
Раніше ми повідомляли, що до середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє від 5 435 до 14 490 злотих брутто. Хоча більшість поляків вважають себе представниками цієї групи, реальні доходи часто не підтверджують це.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаМінімальна зарплатаУкраїнці в Польщі
Місце для вашої реклами
