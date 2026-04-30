Лише 5% іноземців в Польщі змогли подати заявку через MOS Сьогодні 17:44 — Особисті фінанси

27 квітня 2026 року було запущено систему MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польщі, то ж документи на карту побиту можна подати тільки в електронному форматі.

Запрацював портал для подач документів на карту побиту — MOS (Modul Obsługi Spraw). Паперові заяви вже не приймаються, а якщо ви відправили документи поштою і вони не потрапили до «уженду» до завершення неділі (фактично до п’ятниці) — вашу справу не розглядатимуть.

Портал InPoland.net.pl звернувся з офіційним запитом до управління у справах іноземців (UdSC) щоб дізнатися, як пройшов старт системи і перший день роботи порталу MOS 2.0.

За інформацією управління, у перший день роботи порталу було створено близько 10 000 профілів іноземців. За 24 години було складено близько 500 заяв іноземців для отримання дозволу на перебування. Перший користувач подав документи вже протягом перших 1,5 години від запуску сторінки.

За час роботи перебоїв зі сторінкою не спостерігалося, розповіли спеціально для нашого порталу в UdSC.

Натомість аналіз цифр UdSC свідчить, що 500 поданих заяв від 10 000 створених профілів — це лише 5% успішно поданих заяв.

Решта 95% користувачів або просто тестували інтерфейс, або «застрягли» на етапі заповнення. Відтепер, наприклад, без цифрового підпису роботодавця на Załączniku nr 1 іноземець технічно не може завершити подачу.

Нагадаємо, іноземці мають можливість за допомогою порталу скласти документи на тимчасове, постійне перебування та довготермінове перебування резидента ЄС.

Відтепер заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, дозволів на постійне проживання та дозволів на довгострокове проживання резидента ЄС можна подавати лише в електронному вигляді через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.

