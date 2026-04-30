Скринінг здоров’я 40+: що змінилося у програмі Сьогодні 15:36 — Особисті фінанси

Лікарка

В Україні оновили правила участі в програмі «Скринінг здоров’я 40+», щоб зробити її доступнішою та зручнішою. Зміни мають спростити подачу заяви та використання коштів на обстеження.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Оновлення запрацюють після завершення технічних налаштувань на порталі та в застосунку Дія.

Що змінилося

Тепер подати заяву на участь у програмі можна без прив’язки до дня народження. Раніше це було можливо лише через 30 днів після нього. Відтепер достатньо досягти 40 років — і заявку можна оформити онлайн у Дії або в ЦНАПі.

Також встановлено чіткий термін використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок є два місяці, щоб оплатити обстеження у вибраному медзакладі. Якщо цього не зробити, гроші повертаються до бюджету.

Для тих, хто отримав кошти раніше, також діє перехідний період — їх можна використати протягом двох місяців після набуття чинності нових правил.

Як працює програма і що входить у скринінг

Програма «Скринінг здоров’я 40+» дозволяє безоплатно пройти базові обстеження для виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та оцінки ментального здоров’я.

У пресслужбі «Дії» зазначають , що сума у 2000 грн розрахована як середня вартість необхідного пакета досліджень і повністю покриває всі обстеження, передбачені програмою. Сам перелік формувався експертною групою на основі медичних протоколів та можливостей системи охорони здоров’я.

Станом на зараз:

понад 340 тисяч людей подали заявки на участь;

більше ніж 34 тисячі вже пройшли обстеження;

виплачено 588 млн грн підтримки.

Скринінг доступний майже у 2 000 медичних закладах по всій країні.

