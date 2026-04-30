Найкращі пляжі Європи у 2026 році (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Світ

Деякі узбережжя таких країн, як Греція, Іспанія, Португалія, Італія, Франція та Ірландія, цього року входять до 50 найкращих у світі.

Грецький пляж Фтері ледь не посів першого місця. Розташований на Кефалонії , найбільшому з Іонічних островів, пляж знаходиться у відокремленій бухті, до якої можна дістатися лише човном або крутим пішохідним маршрутом. За словами команди World’s 50 Best Beaches, «незаймана краса та спокійна обстановка пляжу Фтері роблять його притулком для тих, хто шукає спокою та глибокого зв’язку з природою».

Пляж Кала-Макарелла на Балеарському острові Менорка посідає 12-е місце. Завдяки своїй бухті у формі підкови його води відносно спокійні цілий рік, що сприяло його популярності.

За ним слідує італійський Cala Dei Gabbiani на Сардинії, який посідає 18-е місце. Його білогалькове узбережжя робить воду кришталево чистою, а вапнякові скелі надають їй мальовничої краси.

Пляж Капуташ у Туреччині, безсумнівно, один із найкрасивіших у Європі завдяки своєму розташуванню біля підніжжя каньйону та яскраво-блакитній воді. Цей пляж, розташований між Кашем та Калканом на південному заході Туреччини, посідає 29-е місце та був обраний за свої вражаючі краєвиди.

ТОП-11 найкращих пляжів Європи

П’ятірку найкращих пляжів Європи доповнює ще один грецький пляж — Порто-Кацик. Це один із найвідоміших пляжів Лефкади, куди мандрівники стікаються завдяки приголомшливим скелям та глибоким блакитним водам.

Як визначають найкращі пляжі світу

50 найкращих пляжів світу визначаються на основі номінацій та голосів понад 1000 людей, які працюють у цій галузі, включаючи туристичних авторів, інфлюенсерів та агентів.

Кожен пляж, включений до рейтингу, оцінюється на основі таких критеріїв, як унікальність навколишнього ландшафту, ймовірність зустрічі з дикою природою, спокій води для купання або відпочинку, а також ймовірність ідеального пляжного дня.

Команда також шукає незаймані пляжі та звертає особливу увагу на рівень переповненості місця призначення.

