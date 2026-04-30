0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Світ
84
Високі ціни на нафту не врятують економіку рф
російська економіка завершила перший квартал 2026 року в мінусі. Про це пише The Moscow Timеs з посиланням на звіт Міністерство економічного розвитку та торгівлі рф.
За січень-березень ВВП скоротився на 0,3% у річному вираженні, попри зростання у березні (+1,8%), якого виявилося недостатньо, що перекрити спад січня (-1,8%) та лютого (-1,8%). Квартальний спад ВВП став для росії першим з початку 2023 року, і, як наслідок, економіка втратила третину зростання, показаного минулого року (1%).
Економічна динаміка в росії значно погіршилася в останні місяці, констатує експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Вперше з початку війни в рецесію скотилася несировинна промисловість, а в деяких галузях розпочався повноцінний обвал: виробництво одягу впало на 13,9%, випуск металургії — на 10,1%. Після ударів по НПЗ на 0,5% скоротилося виробництво нафтопродуктів, другий рік поспіль у мінусі виробництво продуктів харчування (-0,2%).
Аналітики зазначають, що економіка сповільнюється абсолютно у всіх галузях — навіть військово-промисловий комплекс, який з’їдає трильйони з бюджету, пішов у мінус: випуск «готових металевих виробів», до яких статистика відносить снаряди та бомби, у першому кварталі зменшився на 0,8%.
Зараз економіка увійшла до свого роду «сутінкової зони», зазначає Клюге: з одного боку — внутрішні проблеми, що наростають, з іншого — позитивні ефекти від війни в Ірані і цін на нафту, що злетіли. Російський сорт Urals, який ще на початку року продавали по 40 доларів і вище, тепер коштує дорожче за 100 доларів за барель. А це, за розрахунками Центробанку РФ, принесе країні 58 млрд доларів додаткового сировинного виторгу.
Але чекати на прискорення економічного зростання не доводиться, вважає російський «Сбербанк». Він погіршив прогноз щодо темпів зростання ВВП до 0,5−1%, підняв прогноз щодо інфляції (до 5−6%), а також повідомив, що бізнес вперше з 2022 року фіксує падіння оборотів.
За матеріалами:
УНІАН
росія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems