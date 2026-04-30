У Франції заявки на добровільну службу перевищили число місць

Французька армія отримала понад 2300 заявок від охочих потрапити до першого набору програми добровільної національної військової служби для молоді віком від 18 до 25 років. Однак на сьогодні у цій програмі доступні лише 1800 місць.
Про це повідомляє у четвер, 30 квітня, «Укрінформ» з посиланням на Le Figaro.
«Сьогодні маємо понад 2300 заявок, включаючи 1600 молодих людей, які очікують оцінки, та 260, яких уже призначено», — заявив виданню генерал Арно Гужон, заступник директора з питань набору молоді до французької армії. Він додав, що приблизно 22% заявок — це молоді жінки.
Молодь віком від 18 до 25 років мала час на подачу заявок до липня, щоб вступити до збройних сил на десятимісячний період з вересня до листопада — виключно на материковій частині Франції або її заморських територіях.
Як розповів генерал Гужон, переважна більшість заявників (90%) хочуть служити у бойових частинах (піхота, кавалерія, інженери, артилерія), хоча армія пропонує низку інших кар’єрних шляхів — таких як логістика, розвідка, технічне обслуговування та випробування техніки.
Загалом збройні сили планують набрати три тисячі людей у 2026 році, 4000 — у 2027, 10 000 — у 2030, з остаточною метою довести цю кількість до 42 500 у 2035 році.
Після місяця базової підготовки новобранців, інтегрованих до підрозділів, відбиратимуть на основі їхньої медичної придатності, мотивації та придатності до потреб збройних сил. Їм щомісяця виплачуватимуть приблизно 800 євро зарплатні, а також забезпечуватимуть житлом протягом служби.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
