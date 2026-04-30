У Франції заявки на добровільну службу перевищили число місць Сьогодні 21:33 — Світ

Французька армія отримала понад 2300 заявок від охочих потрапити до першого набору програми добровільної національної військової служби для молоді віком від 18 до 25 років. Однак на сьогодні у цій програмі доступні лише 1800 місць.

Про це повідомляє у четвер, 30 квітня, «Укрінформ» з посиланням на Le Figaro.

«Сьогодні маємо понад 2300 заявок, включаючи 1600 молодих людей, які очікують оцінки, та 260, яких уже призначено», — заявив виданню генерал Арно Гужон, заступник директора з питань набору молоді до французької армії. Він додав, що приблизно 22% заявок — це молоді жінки.

Молодь віком від 18 до 25 років мала час на подачу заявок до липня, щоб вступити до збройних сил на десятимісячний період з вересня до листопада — виключно на материковій частині Франції або її заморських територіях.

Як розповів генерал Гужон, переважна більшість заявників (90%) хочуть служити у бойових частинах (піхота, кавалерія, інженери, артилерія), хоча армія пропонує низку інших кар’єрних шляхів — таких як логістика, розвідка, технічне обслуговування та випробування техніки.

Загалом збройні сили планують набрати три тисячі людей у 2026 році, 4000 — у 2027, 10 000 — у 2030, з остаточною метою довести цю кількість до 42 500 у 2035 році.

Після місяця базової підготовки новобранців, інтегрованих до підрозділів, відбиратимуть на основі їхньої медичної придатності, мотивації та придатності до потреб збройних сил. Їм щомісяця виплачуватимуть приблизно 800 євро зарплатні, а також забезпечуватимуть житлом протягом служби.

