В Євросоюзі готуються відмовитися від паперових документів: що натомість
У Євросоюзі всі необхідні документи будуть у смартфоні. ЄС готує систему, яка об’єднає найважливіші дані громадян в одному додатку. Тобто всі необхідні документи будуть у смартфоні.
Які документи
У планах ЄС створити єдиний застосунок для смартфонів, який міститиме як особисті дані, так і інформацію з держустанов — від паспортів та водійських посвідчень до дипломів та страхових полісів, пише inpoland.net.
Проєкт під робочою назвою EUDI Wallet має на меті стати європейським стандартом цифрової ідентифікації. Очікується, що система запрацює з 2027 року.
Додаток EUDI Wallet (Європейський цифровий гаманець ідентифікації) дозволить користувачам використовувати документи в цифровому вигляді. Тобто телефон стане своєрідним цифровим гаманцем ідентифікації.
У додатку будуть такі документи:
- паспорт та посвідчення особи,
- водійські права,
- дипломи та сертифікати,
- страхові та медичні документи,
- контракти та офіційні підтвердження з держустанов.
Терміни
Згідно з планом, до кінця 2026 року кожна держава-член повинна представити власне рішенням щодо цифрової ідентифікації відповідно стандартам ЄС, а з 2027 року система має бути інтегрована по всьому ЄС.
Користувачам буде достатньо зробити один клік на телефоні, щоб підтвердити свою особу в аеропорту, держустанові, банку чи медзакладі.
У ЄС зазначають, що у майбутньому функції цифрового гаманця буде розширено. За допомогою додатка можна буде, наприклад, записатися до лікаря чи автоматично підписати умову.
Раніше Finance.ua писав, які європейські країни стануть найбагатшими до 2030 року.
Також за темою
Найбагатші регіони та міста в ЄС (інфографіка)
ПартнерськаSense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій
Китай посилює контроль над критичними копалинами
ТОП найбільших банків світу за активами (інфографіка)
Як відкрити бізнес у Чехії: умови, податки та нюанси
Три іспанські міста увійшли до числа 50 найкращих у світі