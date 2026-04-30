В Євросоюзі готуються відмовитися від паперових документів: що натомість

У Євросоюзі всі необхідні документи будуть у смартфоні. ЄС готує систему, яка об’єднає найважливіші дані громадян в одному додатку. Тобто всі необхідні документи будуть у смартфоні.

Які документи

У планах ЄС створити єдиний застосунок для смартфонів, який міститиме як особисті дані, так і інформацію з держустанов — від паспортів та водійських посвідчень до дипломів та страхових полісів, пише inpoland.net.

Проєкт під робочою назвою EUDI Wallet має на меті стати європейським стандартом цифрової ідентифікації. Очікується, що система запрацює з 2027 року.

Додаток EUDI Wallet (Європейський цифровий гаманець ідентифікації) дозволить користувачам використовувати документи в цифровому вигляді. Тобто телефон стане своєрідним цифровим гаманцем ідентифікації.

У додатку будуть такі документи:

паспорт та посвідчення особи,

водійські права,

дипломи та сертифікати,

страхові та медичні документи,

контракти та офіційні підтвердження з держустанов.

Терміни

Згідно з планом, до кінця 2026 року кожна держава-член повинна представити власне рішенням щодо цифрової ідентифікації відповідно стандартам ЄС, а з 2027 року система має бути інтегрована по всьому ЄС.

Користувачам буде достатньо зробити один клік на телефоні, щоб підтвердити свою особу в аеропорту, держустанові, банку чи медзакладі.

У ЄС зазначають, що у майбутньому функції цифрового гаманця буде розширено. За допомогою додатка можна буде, наприклад, записатися до лікаря чи автоматично підписати умову.

