Які європейські країни стануть найбагатшими до 2030 року (інфографіка)

Прогнози МВФ показують значне зростання ВВП на душу населення в євро по всій Європі до 2030 року, але рейтинги з точки зору купівельної спроможності суттєво не зміняться.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення є одним із найпоширеніших інструментів для порівняння економік, пише Еuronews

Але зростання показника не завжди означає, що країна випереджає своїх конкурентів: рейтинги змінюються, оскільки всі економіки рухаються разом.

Які європейські країни лідируватимуть за ВВП на душу населення до 2030

Euronews Business дослідила прогнози МВФ у рамках Світового економічного огляду на 2025 та 2030 роки, що охоплюють як номінальний ВВП на душу населення, так і паритет купівельної спроможності (ПКС), який враховує різницю в цінах між країнами.

Ірландія обігнала Люксембург

Серед 41 європейської країни, включаючи членів ЄС, країни-кандидати, членів ЄАВТ та Велику Британію, Ірландія, за прогнозами, очолить таблицю ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) до 2030 року, витіснивши Люксембург, який лідирує у 2025 році.

ВВП Ірландії спотворюється надмірною присутністю транснаціональних корпорацій. Алан Барретт, директор Інституту економічних і соціальних досліджень, стверджує, що валовий національний дохід (ВНД) є набагато кращим показником фактичного економічного результату країни.

Прогнозується, що Норвегія, Швейцарія та Данія замкнуть першу п’ятірку, їхні позиції залишаться стабільними в період з 2025 по 2030 рік.

Серед п’яти найбільших економік Європи Німеччина посідає найвище місце — 12-е, за нею йдуть Франція (15-е) та Велика Британія (16-е). Італія посідає 18-е місце, а Іспанія — найнижче з п’яти — 22-е.

Країни-кандидати мають найнижчий рейтинг

На останніх 9 позиціях домінують країни-кандидати на вступ до ЄС, а Україна, Косово та Молдова посідають останні місця. Серед них Туреччина є винятком, і, за прогнозами, у 2030 році вона посяде 29-те місце, випередивши трьох повноправних членів ЄС: Болгарію, Латвію та Грецію.

Прогнози до 2030 року

На вершині таблиці розриви разючі. Ірландія та Люксембург дещо вирізняються з прогнозованим ВВП на душу населення у розмірі 182 000 доларів США (приблизно 168 000 євро) та 167 000 доларів США (приблизно 154 000 євро) відповідно в міжнародних доларах.

Далі йдуть Норвегія та Швейцарія, і очікується, що до 2030 року обсяг продажів обох компаній перевищить 115 000 доларів США (приблизно 106 000 євро).

Купівельна спроможність

Серед основних економік Німеччина має найвищу купівельну спроможність — 86 000 доларів США (приблизно 79 000 євро), а Іспанія — найнижчу — 66 000 доларів США (приблизно 61 000 євро) — розрив приблизно 31%.

За межами ЄС

За прогнозами, майже всі країни-кандидати отримають менше 50 000 доларів США (приблизно 46 000 євро), а деякі з них значно відстають від цього показника, маючи показники нижче 30 000 доларів США (приблизно 28 000 євро) — приблизно половина рівня Греції. Розрив між ЄС та країнами, які очікують на вступ до нього, залишається величезною.

